Macri dijo que "el Estado debe hacer obra pública" para reconstruir Bahía Blanca y criticó el acuerdo con el FMI por decreto

El expresidente y titular del PRO afirmó que en materia de obra pública “no hay vuelta que darle, las obras las tiene que hacer el Estado”. Además, dijo que el nuevo convenio con el Fondo por DNU “demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza”. Pidió al gobierno “acelerar la motosierra y sacar las retenciones”.

Créditos subsidiados y fondo de inversión: las herramientas de financiamiento que Santa Fe presentará en Expoagro

“El problema del cambio climático vino para quedarse y hay que poner en valor un plan de obras hidráulicas en todo el país, en muchas ciudades corren riesgo grande. Hay que poner en marcha un plan de obras y las tiene que hacer el Estado. No hay vuelta que darle, la tiene que hacer el Estado porque está en riesgo la vida de la gente y la vida diaria”, definió.

Sobre ese punto, agregó: “Hay que ponerse en serio a trabajar en el país, que la mayoría de los estudios (de obras) ya están hechos. Lo que hice en Buenos Aires, en el Maldonado, había sido diseñado 30 años antes. Aunque no se vean, hay que hacerlas”.

En ese sentido, señaló que “no hay más remedio” que el gobierno nacional trabaje junto a la provincia de Buenos Aires. “Entiendo al presidente Milei que sentarse con (Axel) Kicillof no sea algo muy agradable pero no hay más remedio, es el gobernador”, aseguró y reiteró: “No hay alternativas, hay que hacer (los arreglos) por obra pública, el Estado tiene que licitar, no hay otro”.

“El acuerdo con el FMI por decreto refleja debilidad institucional”

Macri respondió que la economía argentina “requiere continuar con un acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El gobierno evitó una catástrofe que dejó puesta el gobierno de Alberto Fernández y bajo la última dirección de (Sergio) Massa que hizo cosas criminales en términos económicos, pero ese es solo el principio”, analizó.

“Argentina está intentando volver a crecer y hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo, y darle la mayor institucionalidad posible. Creo que sería un buen momento, ante la falta de institucionalidad que tenemos hoy, volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, recomendó.

Pullaro sobre el DNU del FMI: "En Santa Fe somos respetuosos de las instituciones"

Sobre las formas en que Milei impuso el acuerdo con el organismo de crédito, es decir por decreto y no por una ley enviada al Congreso como exigen las normas vigentes, el expresidente dijo que eso “demuestra la debilidad institucional en la cual estamos que no ayuda a generar confianza, y eso es importante”.

“Acelerar la motosierra para sacar las retenciones”

En la rueda improvisada con los periodistas presentes, Macri afianzó su compromiso con los sectores del agro y dijo que son “el gran motor argentino”. “Viene atrás Vaca Muerta, que será otra pata fuerte, pero hoy sigue siendo el campo el motor central. Pero entre la baja del precio, el aumento de costos internos y el clima, el campo está muy finito”, reclamó.

“El gobierno –continuó– ha hecho un esfuerzo, pero el campo espera más. No dan los números. Las retenciones son un impuesto muy perverso, que el presidente lo sabe, y hay que sacarlo. Necesitamos acelerar la motosierra y bajar más costos en el Estado que son inútiles para bajar las retenciones y producir más. Es un impuesto que nunca debió existir”.

Después retomó una de las diferencias que marcó con el gobierno libertario y apuntó a la falta de obra pública y trabajos de mantenimiento. “El campo está empezando a sufrir como todos los ciudadanos el estado de la infraestructura, las rutas y la falta de caminos en condiciones afecta a la producción y vemos cada vez más accidentes”, definió y reforzó: “Tenemos que lograr un gobierno que licite y adjudique (obras)”.

Sobre el final del intercambio, respondió una pregunta de El Tres que antes había evitado: el vínculo con Milei. “Mi relación humana personal es perfecta. Le tengo afecto, creo que tenemos un afecto y respeto que es recíproco”, dijo en un primer momento y luego confirmó: “En los últimos meses prácticamente ya no hemos hablado”.