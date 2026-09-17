Malestar por un basural frente a una escuela de barrio La Florida: el problema lleva dos años y alumnos hicieron un video para concientizar

La basura se acumula frente a la Escuela N.º 601 Leandro N. Alem, pese a los operativos de limpieza. La directora Stella Maris Aguirre advirtió en el móvil de UNO Santa Fe que los residuos vuelven a aparecer y destacó la iniciativa de los estudiantes de cuarto año.

Iniciativa estudiantil. Alumnos de cuarto año crearon un video de concientización ambiental sobre el problema.

La acumulación de residuos frente a la Escuela Técnica N.º 601 Leandro N. Alem , en inmediaciones de Santiago de Chile y Mendoza , volvió a generar preocupación entre los vecinos y la comunidad educativa de barrio La Florida.

Según explicó la directora de la institución, Stella Maris Aguirre , el problema no es nuevo: la formación del microbasural se repite desde hace aproximadamente dos años , pese a los reclamos y a las tareas de limpieza realizadas en el sector.

“Acá realmente viene la gente y tira basura de todas clases. O sea, viene la Municipalidad, retira la basura y al ratito otra vez vuelven a tirar nuevamente”, explicó Aguirre al móvil de UNO Santa Fe.

La situación genera especial preocupación por tratarse de un espacio ubicado frente a una institución educativa, donde diariamente circulan estudiantes, docentes, familias y trabajadores.

Los alumnos tomaron la iniciativa

Frente a la reiteración del problema, los alumnos de cuarto año decidieron involucrarse y realizaron un video de concientización ambiental como parte de la materia Formación Ética.

La propuesta busca llamar la atención sobre la responsabilidad individual en el manejo de los residuos y evitar que los terrenos baldíos sean utilizados como puntos de descarte.

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“Los alumnos de cuarto año hicieron un video para concientizar de que la gente se haga responsable de la basura como corresponde, y no que use un lugar que porque haya terrenos baldíos en esta cuadra se crea que es tierra de nadie”, sostuvo la directora.

La iniciativa apunta así a generar conciencia entre los vecinos y promover el cuidado del espacio público desde la propia comunidad educativa.

Una zona con escuelas, salud, deporte y comercios

Aguirre remarcó además que el lugar donde se genera el microbasural se encuentra en una zona de intensa circulación y concentra distintos espacios de uso comunitario.

“Hay una escuela, está el Hospital de Niños a dos cuadras, el Club Newell a una cuadra, a media cuadra está calle Mendoza, zona comercial muy transitada”, detalló.

Por ese motivo, consideró que el cuidado del sector requiere el compromiso tanto de las autoridades como de quienes viven y circulan diariamente por el barrio.

“Realmente la idea es concientizar al vecino de que cuidamos entre todos la ciudad y que todos nos tenemos que hacer responsables de mantener limpia la ciudad”, afirmó.

El problema se repite desde hace dos años

La directora señaló que la formación del microbasural lleva alrededor de dos años y que la dinámica se repite: se realizan reclamos, se retiran los residuos y poco después vuelven a aparecer.

“Críticamente te puedo decir que hará un par de años. Se hacen los reclamos, vienen, retiran la basura y al ratito otra vez se vuelve a formar porque la gente no cuida”, relató.

Para Aguirre, la dificultad no radica únicamente en la respuesta municipal, sino también en la falta de conciencia de quienes utilizan esos espacios para arrojar residuos.

“Exacto, ese es el tema. Por eso hicimos el video y por eso la idea es que nos hagamos todos responsables de cuidar la ciudad, de mantenerla limpia. Y bueno, todos somos responsables del lugar en donde vivimos”, sostuvo.

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También reclaman por la recolección

La directora agregó que existe otro inconveniente vinculado con la recolección de residuos, ya que, según explicó, en algunas oportunidades el camión recolector no pasa por el sector o deja de levantar los residuos.

“Sí, sí, hay veces que lo pasan de largo el camión del basurero. Así que bueno, ese también es otro temita que tenemos que estar llamando siempre para hacer el reclamo”, señaló.

De esta manera, la comunidad educativa plantea la necesidad de abordar el problema desde distintos frentes: mejorar la regularidad de la recolección, sostener la limpieza del sector y, fundamentalmente, evitar que los terrenos baldíos vuelvan a convertirse en puntos de descarte.

El pedido de la comunidad educativa

Mientras el microbasural vuelve a aparecer después de los operativos de limpieza, la escuela decidió transformar la preocupación en una acción concreta de concientización.

El video realizado por los estudiantes de cuarto año busca instalar el mensaje de que los terrenos baldíos no son espacios abandonados ni lugares habilitados para arrojar basura.

Para Aguirre, el desafío es que el cuidado del entorno se convierta en una responsabilidad compartida entre vecinos, instituciones y autoridades.

La comunidad educativa de la Escuela N.º 601 Leandro N. Alem espera que los reclamos permitan sostener las tareas de limpieza y mejorar la recolección, pero también que la concientización contribuya a evitar que el microbasural vuelva a formarse frente a la institución.