Manos Abiertas lanza su campaña de pan dulce solidario para acompañar a más familias en Navidad

La organización Manos Abiertas Santa Fe puso en marcha una nueva edición de su campaña de pan dulce, una iniciativa destinada a recaudar fondos para sostener los programas solidarios que la ONG desarrolla en la ciudad y en Alto Verde.

28 de noviembre 2025 · 19:44hs
Bajo el lema “Ayudanos a encender una Navidad con esperanza”, la institución ofrece pan dulces a $8.000, cuya compra permite colaborar con los distintos espacios de asistencia. Los pedidos pueden realizarse hasta el 6 de diciembre y abonarse mediante el alias manosabiertas.sf.

Ana Pompone, referente de la organización, destacó que se trata de “la última acción solidaria del año”, y que en esta edición decidieron trabajar junto a una panadería barrial. “Nuestro objetivo es que cada persona que compre un pan dulce vea un gesto de solidaridad. Un gesto que alimenta el alma”, afirmó.

La dirigente remarcó que quienes se sumen “van a ayudar a encender una Navidad para todos”, e invitó a comunicarse a través de los contactos y redes sociales de la institución. Además, explicó que los pan dulces serán elaborados especialmente para la campaña: “Serán frescos, ricos, con chips de chocolate. Por eso pedimos a la comunidad santafesina que nos acompañe”.

Pompone recordó que “el santafesino siempre está apoyando” las actividades de Manos Abiertas y valoró ese compromiso: “Cada uno puede alimentar su alma sabiendo que está ayudando al otro, y que ese otro espera esa ayuda con alegría”.

Manos Abiertas lanza su campaña de pan dulce solidario para acompañar a más familias en Navidad

La presencia de Manos Abiertas en el país

La organización está presente en 10 provincias argentinas y cuenta con 12 delegaciones en Santa Fe, entre ellas Santa Fe capital y Rafaela. Sus programas abarcan áreas como salud, educación y promoción social, con propuestas para personas de todas las edades.

En la ciudad de Santa Fe, la ONG tiene una fuerte presencia en Alto Verde, donde funciona la Escuela de Oficios Papa Francisco, que dicta talleres de herrería, carpintería, cocina y electricidad. También brinda apoyo escolar a niños de primaria y talleres para mujeres y adultos en costura, tejido y peluquería.

Otro grupo de voluntarios visita el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde comparten meriendas en el sector de oncología pediátrica. De igual modo, asisten a adultos que llegan desde el interior para recibir tratamientos y se alojan en la casa de Acupa.

Este año se sumó el grupo Madre Teresa, que visita geriátricos y hogares de adultos mayores. “Vamos por las tardes a compartir juegos y merienda, para cortar ese momento de soledad”, señaló Pompone.

Ana Pompone, referente de Manos Abiertas Santa Fe brindó detalles de la campaña.

El Roperito: el círculo solidario que se multiplica

En la sede de Manos Abiertas funciona El Roperito, una feria americana permanente que recibe donaciones de ropa, electrodomésticos y muebles en buen estado. Las voluntarias clasifican y acondicionan cada artículo para venderlo a bajo costo, permitiendo que más familias accedan a productos accesibles.

La institución agradeció “la generosidad de tantos amigos” que colaboran a diario y convocó a participar de la Santa Misa de agradecimiento, que se celebrará el domingo 30 de noviembre a las 19.30 en el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588).

Cómo colaborar

Campaña “Sumate al pan dulce solidario” – Manos Abiertas Santa Fe

Pedidos: Marianela 342-6152111 | José 342-4441619

Valor: $8.000

Entrega: 13 de diciembre, de 10 a 13

Dirección: 3 de Febrero 2472, barrio Sur

