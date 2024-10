Marcha universitaria: una manifestación que promete ser masiva en Santa Fe con movilización sobre Bulevar

Este miércoles se llevará a cabo en Santa Fe y todo el país una nueva marcha universitaria. El principal motivo será el reclamo al gobierno nacional por el veto a la ley de financiamiento universitario , la cual establecía una recomposición salarial a personal docente y no docente, que desde diversas esferas reportan que, en un 60% de los casos, no superan la línea de pobreza.

Está previsto que se trate de una marcha masiva, tal como lo fue en el mes de abril. Diversas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos adelantaron que se sumarán a la iniciativa.

NotaMarcha2.jpg

Qué dicen los estudiantes

Una de las partes fundamentales de la iniciativa es, por supuesto, la de los estudiantes. Franco Maggi, presidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), aseguró que las universidades son "el enemigo que eligió el gobierno de turno", y que la marcha será masiva porque "no hay una cuestión ideológica, une a toda la sociedad en su conjunto".

Sobre las declaraciones de funcionarios que aseguraron que las casas de estudio "inventan alumnos" para obtener más financiamiento, Maggi lo consideró "una completa falta de respeto a las universidades públicas", enfatizando que "la UNL tiene transparencia en los datos que publica en redes sociales y página oficial".

"Este año hubo un ingreso de 10.000 personas aproximadamente, 60% mujeres, 60% del interior de la provincia, son datos ciertos y comprobables", subrayó por LT9.

"Las universidades se pueden mejorar, pero esa chicaneada de que funcionan mal y hay que eliminarlas nos va a encontrar buscando el diálogo y el consenso para defenderla", declaró, y advirtió que "la marcha también es para que la vean los legisladores", quienes finalmente decidirán si se ratifica o no el veto presidencial.

Por último, el presidente de la FUL manifestó que "sin salario digno no hay educación pública", ejemplificando que "si uno no tiene un sueldo correcto se pierde el factor motivacional, como cualquier profesión".

"Hoy los docentes se tienen que ir a trabajar de otra cosa, si esto sigue así nos vamos a quedar sin docentes, vamos a tener menos posibilidades de cursado", advirtió.

Docentes

Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul) reportan que el salario inicial de un docente que comienza su carrera como ayudante de cátedra es de $185.000.

"Cualquier maestro de grado de la provincia que peores salarios paga, cobra más que un docente universitario. Esa es la realidad penosa que estamos atravesando. Docentes que recién se inician están cobrando 185 mil pesos, con 10 horas semanales frente a alumnos, pero nunca se puede sostener esas 10 horas si no se trabaja por más tiempo en la planificación y ese tipo de cosas", dijo Oscar Vallejos, secretario de Adul, a UNO Santa Fe.

En ese mismo sentido, observó que aquellos docentes que por antigüedad "ganan un poco más", rápidamente empiezan a pagar Impuesto a las Ganancias. "Tenemos salarios por debajo de la línea de la pobreza y, cuando empezamos a salir, el gobierno ha decidido que los trabajadores paguemos este impuesto", criticó.

Los docentes estiman que la pérdida salarial que sufrieron ronda el 50%. En diciembre del 2023 tuvieron un 6% de incremento salarial y la inflación fue del 25,5%. En enero no hubo aumento, y la inflación fue del 21,5%. "De esos dos meses no nos volvimos a recuperar nunca más", lamentó Vallejos.

"El proyecto político es claro: vaciar la universidad de diferentes formas. Una es vaciando, que la gente renuncie a la universidad", sentenció el secretario de Adul.

NotaMarcha3.jpg

Personal no docente

En cuanto al personal no docente, Rubén Nuñez, secretario general de la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Nacional del Litoral (Apul), indicó que "desde el inicio de este gobierno ha sido atacada la educación publica y en particular la universidad".

"Los trabajadores docentes y no docentes venimos con salarios magros y reclamos permanentes desde las distintas marchas y movilizaciones que hemos llevado adelante, porque en nuestro sector la mitad de la planta o más está por debajo de la línea de pobreza. Hablamos de 55.000 trabajadores de las universidades nacionales", denunció.

Núñez dio cuenta que, de las siete categorías que tiene el escalafón, cuatro están por debajo de la línea de pobreza, y que el sueldo promedio de las categorías iniciales es de 550 mil pesos de bolsillo.

"Estamos dispuestos a continuar estas medidas de acción, es una situación nunca vivida en la democracia. No hay forma que el gobierno atienda las demandas muy claras, explicitas y comprobables. Queremos mantener el prestigio internacional que tenemos", expuso por LT10.

En ese mismo sentido, el secretario gremial detalló que los aumentos salariales se dan de forma unilateral: "Nos dicen este es el porcentaje que vamos a otorgarles, y se retiran. Ningún funcionario da respuestas".

"Estamos por debajo de los incrementos salariales de otros trabajadores del estado, reconocido por el propio gobierno. La ley de financiamiento universitario prevé el gasto de funcionamiento y obviamente la recomposición salarial desde enero hasta diciembre. Por eso rechazamos el veto", concluyó Núñez.

Autoridades de la UNL

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, se posicionó sobre el presente de la UNL en relación a las complicaciones presupuestarias que afronta a diario la universidad en diálogo con UNO 106.3: "Desde el presupuesto acotado estamos tomando decisiones más por urgencias que por la importancia de las actividades. Hay muchas actividades frenadas tratando de priorizar a cosas que la universidad no puede paralizar, no nos está alcanzando el presupuesto. Lo trabajamos con gestiones ante los gobiernos provinciales y municipales".

En relación a alumnos que no pudieron seguir con sus investigaciones en su campo científico producto de falta de fondos para becas nacionales, Mammarella resaltó: "Lamentablemente la ciencia y la tecnología no son prioridad. Teníamos 42 estudiantes que deberían empezar con estas becas estímulo para la inserción de jóvenes que durante su carrera de grado hacen un plan de trabajo para hacer investigación de 12 meses, similares a los que tiene la universidad. No tienen el OK del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para comenzar".

"Hay más de 200 trabajos que se presentan y se exponen de parte de estudiantes de grado y posgrado, pensando en que la ciencia y la tecnología pueda ser su campo para desarrollarse. Estamos hablando de becas de unos 25.000 pesos luego del 300% de aumento que no van a poder empezar y esperamos que se resuelva", remarcó sobre esto el rector.

"Tenemos 174 becas de 30.000 pesos mensuales con presupuesto de la UNL. Son adicionales que nos permitirían becar a unas 200 personas por año. Deberíamos buscar la forma para resolverlo y poder incluirlos en estas becas. Lo peor que puede pasar es perder capacidad y vocaciones científicas, será responsabilidad de los rectores ocuparnos de esto que el Gobierno no lo hace", continuó.