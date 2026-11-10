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Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

El histórico referente de Los Palmeras, Marcos Máximo Camino, de 76 años, fue hallado muerto este martes por la tarde en un inmueble del barrio Alvear, donde funcionaba su estudio musical. Sus familiares lo habían visto por última vez este mediodía.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de noviembre 2026 · 17:42hs
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Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto en la sede de sus estudios de grabación al histórico líder de Los Palmeras Marcos Camino

Esta tarde de martes 10 de noviembre, hallaron muerto al histórico líder de Los Palmeras en un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 4900, en el barrio Alvear. Un familiar directo que realizó el hallazgo denunció el suceso a la Policía.

Al lugar arribaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, además del médico de la repartición policial y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quienes constataron el fallecimiento, como consecuencia de una decisión personal.

El lugar cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia cuyas imágenes serán cruciales para esclarecer el suceso.

Peritajes criminalísticos y necropsia

Informaron la novedad a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas de la Policía de Santa Fe, que hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno.

El funcionario judicial ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, con la presencia del médico policial, y la posterior derivación del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia, que permita determinar científicamente la causa de la muerte de Camino.

Marcos Camino Palmeras murió
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