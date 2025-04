María Luengo, en el tramo final de campaña: "La única promesa que les hago es el compromiso, el laburo y la honestidad"

poletti luengo.jpg José Busiemi

Intensidad

El intendente Poletti no escatimó en elogios hacia su compañera de campaña. “Me sorprendió su intensidad y capacidad de trabajo. Es 24/7. Me manda devoluciones de sus recorridas a las 10 de la noche. Y lo que le pedí fue que no cambie, que no sea obsecuente. Quiero una concejal crítica, con responsabilidad”, destacó.

Para Luengo, el rol del Concejo no debe ser decorativo ni de acompañamiento pasivo. “Lo invité muchas veces a Poletti a caminar los barrios conmigo, y lo hacemos. Él está en gestión, y aun así se hace el tiempo. Eso demuestra compromiso, y eso es lo que queremos llevar también al Concejo: que sea una herramienta activa y cercana”.

Desde su lugar, la candidata sostiene que la campaña se construye con hechos. “El mejor mensaje es el trabajo, lo que ya se ve en la ciudad: las obras que se concretan sin aumentar impuestos, los servicios que se ordenan, y el municipio presente, gestionando. No hay promesas vacías, hay acción”, subrayó.

“Después de diciembre, queremos que el Concejo sea un lugar abierto, con las puertas abiertas para escuchar, para resolver, para impulsar ideas. Para seguir, o para empezar a trabajar con más fuerza todavía”, finalizó.