María Luengo sobre Santa Fe: "Una ciudad que se proyecta con obras capitales"

Santa Fe está mejorando. En cada barrio, las necesidades acumuladas empiezan a encontrar respuesta. Sabemos que todavía falta pero hoy la ciudad tiene un rumbo claro, con un Estado presente que no niega los problemas, sino que los reconoce y se pone a trabajar para resolverlos.

María Luengo, la candidata a concejal por Unidos

No sólo están en marcha tareas y obras esenciales para la vida diaria, como el plan de iluminación, bacheo, ripiado y la erradicación de microbasurales; sino que también avanzan proyectos estratégicos, planificados, de largo plazo y con una mirada integral, que apuntan a mejorar la vida de toda la ciudadanía, cuidando nuestra identidad santafesina y pensando en el hoy pero también en el mañana.

Ese proceso de mejora, basado en el compromiso con las necesidades de los vecinos, forma parte del Acuerdo Capital: un trabajo entre la Municipalidad y la Provincia. Este esfuerzo compartido demuestra que cuando hay acuerdos concretos, los resultados llegan a la gente. Falta mucho por hacer, sí. Pero estamos caminando en la dirección correcta, con obras que empiezan a cerrar brechas históricas.

Las mejoras en avenidas como Peñaloza, Aristóbulo del Valle o J. J. Paso mejoran la circulación, la seguridad y la movilidad activa. Pero, además, reafirman el compromiso que asumió el intendente Poletti, de intervenir en toda la ciudad, de mejorar la accesibilidad en cada barrio, de garantizar el acceso a servicios básicos, con una mirada que no se enfoca solo en el centro, sino que alcanza a toda la ciudad.

Estas obras no solo mejoran la infraestructura: son parte de un plan integral que busca conectar los barrios, revalorizar el espacio público y fortalecer lo que nos caracteriza como ciudad: el encuentro cordial. Una Santa Fe más segura, más accesible y más preparada para crecer sin perder su esencia. En ese camino, se destaca la creación de la primera Ciclovía Metropolitana del aglomerado Santa Fe–Santo Tomé, sobre avenida J. J. Paso: un hito que refleja esta forma de planificar con mirada amplia y sostenida.

También avanza la puesta en valor del cantero de 7 Jefes, en uno de los espacios emblemáticos y más utilizados por los santafesinos para la recreación y el encuentro: nuestra costanera. Hoy, ese espacio es más accesible gracias a la nueva línea 22 de colectivos, que conecta directamente el este con el oeste de la ciudad. Un cambio histórico que se suma a este plan de obras integrales, enmarcado en el proyecto para potenciar la movilidad Este-Oeste de la ciudad.

En cuanto a nuestra identidad, los santafesinos tenemos un fuerte lazo con los ríos: los disfrutamos, forman parte de nuestros paisajes y de nuestra historia, pero también nos recuerdan que debemos estar mejor preparados ante el riesgo hídrico. Por eso es clave la intervención en la defensa de la Toma Garello, en Colastiné, donde se están realizando obras de reparación y refuerzo, junto con la proyección de un nuevo paseo costero. Son acciones que protegen y, al mismo tiempo, permiten recuperar espacios públicos de calidad, pensados para el encuentro, la recreación y la integración con el entorno natural.

Garantizar servicios públicos de calidad mediante obras estructurales es clave. Por eso, el municipio y la Provincia avanzan con una obra estratégica que va a trascender generaciones: el Gasoducto Metropolitano, que permitirá llevar gas natural a más de 250.000 personas. Esto representa más salud, más producción y más igualdad para barrios del norte, la zona costera y las áreas suburbanas.

Estas obras no son solo mejoras puntuales: son la forma en la que una gestión municipal muy santafesina, muy nuestra, interviene en la ciudad para que Santa Fe siga siendo Santa Fe. Sabemos que no todo está resuelto, y que los problemas no desaparecen de un día para otro. Pero con gestión, decisión política y trabajo en equipo es posible mejorar la ciudad.

Como candidata a concejal, quiero ser ese puente entre lo que los vecinos necesitan y una Municipalidad que da respuesta, que concreta obras y trabaja con hechos, que camina los barrios y pone en valor cada rincón de la ciudad. Quiero ser una concejala conectada con la realidad, con más gestión que proyectos, y esto lo voy a hacer trabajando codo a codo con el Ejecutivo, para que los problemas de los vecinos se resuelvan y para que el crecimiento no borre lo que somos sino que lo fortalezca.

María Luengo, la candidata a concejal por Unidos

Este es el camino que hoy transita nuestra querida Santa Fe, de la mano del equipo del intendente Poletti y al que pretendo sumarme para escuchar, para trasladar y resolver. Voy a seguir siendo una ciudadana santafesina pero que quiere tener herramientas para ayudar a los vecinos, porque estoy convencida de que una ciudad mejor no es la que mejora solo para algunos, sino la que avanza para todos, cuidando lo que la hace única: su esencia capital y cordial.