María Luengo sobre su precandidatura a concejal: "Hay que demostrar que desde afuera también se puede"

Su convocatoria para ser precandidata

En primer lugar reconoció la incertidumbre tras dar el si luego de ser convocada: "La verdad que da miedo, pero está asociado a la responsabilidad que uno tiene. Le estamos pidiendo el apoyo al ciudadano, lo cual es parecido a lo que yo vine haciendo hace muchos años pidiéndole la atención junto al equipo de trabajo. Pusimos en agenda temas, los contamos, los analizamos, expusimos reclamos, etc. Para que no pasen estas situaciones hay que involucrarse, hay que participar, hay que ser solidarios, lo que siempre sostuvimos desde los medios".

"En otras oportunidades me pasó de que me hayan convocado pero en ese momento agradecí y seguí con mi camino, pero esta vez si apareció esa llama interna que dice Juan Pablo de pensar ¿Por qué no? Podemos realizar nuestro aporte acompañados de todos mis compañeros de lista que tienen mucho trabajo territorial. Es un mix de lo que yo puedo aportar con mis años de trabajo en esta ciudad y lo que ellos conocen, con herramienta política para seguir en el camino de la transformación", continuó sobre esto.

Consultada sobre cómo ve y analiza el desempeño de las gestiones provinciales y municipales afines al partido Unidos, Luengo destacó: "Veo cambios, transformaciones, avances en las dos gestiones, tanto en la provincia como en municipio. Se cometen errores como en cualquier contexto, lo bueno está en saber corregir. También creo que con esta fuerza tenemos más oportunidades de hacer cosas. Quizás como comunidad se nos hace más fácil a todos con una construcción colectiva para empezar a vivir un poco mejor. Es un proceso.

"Somos de afuera de la política, pero solos no vamos a poder y necesitamos de la herramienta de la política para que nos impulse, sino queda en una expresión de deseo. Hay cosas que habrá que mejorarlas y para eso estamos nosotros en caso de que el ciudadano confie en nuestra lista. Los temas que nombró Juan Pablo son históricos pero se abordaron recién ahora. No aparecieron con la gestión Poletti esos problemas", subrayó la flamante candidata.

maria luengo poletti.jpg La precandidata a concejal por Unidos, María Luengo, junto al intendente Juan Pablo Poletti.

Por la problemática de los microbasurales, Luengo destacó que "se pudieron intervenir en muchos reclamos pero hay otros sobre los que hay que actuar, nadie dice que no están, pero creemos que este es el camino".

Conformación de la lista de Unidos

Sobre la conformación de la lista que encabezará María Luengo por el frente de Unidos en cuanto a la elección de concejales, se detalló: "Está Sergio "Checho" Basile como segundo en la lista (actual secretario de Desarrollo Social de la provincia), está Carolina Capovila, Eugenio Serafino, Gabriel Maurer, Juan Bautista Calegaris, Julieta González y Florencia Pinati".

A propósito de la conformación de la lista, el intendente Poletti afirmó: "Buscamos outsiders con experiencia, jóvenes, que muchas veces estuvieron detrás del telón y que ahora tienen la posibilidad de ser protagonistas, dar respuestas y cambiarle la vida a la gente que es lo que venimos a buscar. Cuando la busqué a María fui por eso, alguien sencillo que tenga los pies sobre la tierra, que conozca la realidad y que luego tenga la voluntad de ciudadana de querer transformarla".