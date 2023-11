Martes soleado y con altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada calurosa y húmeda y a pleno sol. A las siete de la mañana la temperatura era de 25º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se observa la influencia de una masa cálida y humeda que afecta a gran parte de la región, con aporte de nubosidad variable. No obstante, las condiciones irán gradualmente inestabilizándose en estas jornadas, sumado al ingresgo de un sistema frio leve desde el sur a partir del miércoles, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, no descartándose la posibilidad de ocurrencia de eventos mas intensos, que perdurarán por lo menos hasta inicios del fin de semana. No se descartan mejoramientos temporarios. Respecto de las temperaturas, se espera que las mismas, tienden a ascender, aunque se mantengan en los rangos normales para la época.