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Temporal: cayeron 90 milímetros y se registran anegamientos, postes y árboles caídos en la ciudad

El municipio activó el protocolo y reportó más de 170 reclamos. Piden no sacar la basura y reportar inconvenientes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de abril 2026 · 13:59hs
Calles anegadas por las copiosas lluvias de este domingo en la ciudad de Santa fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Calles anegadas por las copiosas lluvias de este domingo en la ciudad de Santa fe

Luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas, la Municipalidad activó el protocolo de actuación por lluvias y desplegó tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. Así lo informó el director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, quien brindó un panorama actualizado de la situación.

“El protocolo se puso en marcha ayer alrededor de las 7 de la mañana, con el repaso y la limpieza de puntos críticos, además del chequeo de bombas y reservorios”, explicó el funcionario. En ese marco, detalló que ya se acumularon unos 90 milímetros de lluvia, aunque con una intensidad moderada, lo que permitió que el sistema urbano “responda muy bien”.

En ese sentido, Cabal indicó que la circulación está habilitada en casi toda la ciudad, con inconvenientes puntuales en algunos sectores. “Las bombas funcionan correctamente y los niveles de los reservorios se mantienen bajos, lo que favorece el drenaje”, remarcó.

lluvia calles anegadas 1
Copiosas lluvias sobre la ciudad de Santa Fe trajo algunos inconvenientes en distintos barrios

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Calles anegadas

En cuanto a los reclamos recibidos, precisó que se registraron unos 170 reportes, entre los que se destacan 22 por calles anegadas y tres por viviendas afectadas, estas últimas ubicadas en zonas de reservorios. Además, se contabilizaron alrededor de 25 postes caídos o en riesgo y una cantidad similar de árboles y ramas de gran porte.

Sobre los puntos más comprometidos, mencionó el callejón Aguirre, aunque aclaró que se trata de situaciones puntuales vinculadas, en muchos casos, a la obstrucción del sistema de drenaje urbano.

Respecto a las condiciones climáticas, el funcionario anticipó que durante la jornada podrían sumarse entre 25 y 30 milímetros adicionales, aunque sin previsión de lluvias de mayor intensidad. “No hay indicios de fenómenos que puedan generar mayores complicaciones”, sostuvo.

Por último, reiteró las recomendaciones a la población, especialmente no sacar la basura mientras llueve, ya que esto puede generar obstrucciones y anegamientos. También recordó que ante cualquier inconveniente los vecinos pueden comunicarse al 0800-777-5000, donde se reciben reclamos y se coordinan las intervenciones.

“Tenemos todas las cuadrillas en la calle y estamos atendiendo cada situación para dar respuesta lo más rápido posible”, afirmó Cabal.

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milímetros ciudad árboles
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