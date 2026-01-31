Más conectividad vial: la obra del cantero central de avenida 7 Jefes presenta un 30% de ejecución

La obra incluye equipamiento antivandálico, nuevas aperturas de calles para mejorar la movilidad y una jerarquización estética del paseo.

En el marco del Acuerdo Capital firmado entre la Municipalidad y la Provincia en mayo de 2024, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió la obra del cantero central de la avenida 7 Jefes para evaluar el progreso de las tareas de jerarquización más esperadas por los santafesinos.

Según las mediciones oficiales, el proyecto no solo cumple con los plazos, sino que se encuentra un 4% por encima de la curva de ejecución prevista, con los trabajos de renovación del cantero central que llevan un 30% de avance.

"Estamos realmente contentos. Esta no es una obra solo para el barrio, es para todos los santafesinos. Buscamos que sea el lugar de encuentro que explote de gente los fines de semana", afirmó Poletti, resaltando que la prioridad asignada junto al gobernador Maximiliano Pullaro está dando resultados tangibles en el corto plazo.

Innovación, conectividad y durabilidad: el nuevo mobiliario

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, detalló los aspectos técnicos que distinguen a esta intervención. La obra no solo apuesta a lo estético con solados de baldosas de distintos colores que generan dinamismo visual, sino también a la resiliencia del espacio público.

Tecnología y arquitectura: se incorpora equipamiento urbano de diseño moderno y antivandálico, pensado para resistir el uso intensivo y el paso del tiempo.

Identidad visual: el rediseño busca que la avenida sea reconocida como un espacio de vanguardia dentro de la oferta recreativa de la ciudad.

Cambios en la movilidad: el fin de las "cortadas"

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la mejora en la conectividad vial de la zona. Rudi confirmó que se realizarán cuatro aperturas de calles que actualmente terminan en "vías muertas" o cortadas.

Esta reestructuración permitirá:

Continuidad urbana: las calles transversales conectarán directamente con la avenida 7 Jefes y la colectora.

Tránsito ordenado: se busca eliminar los cuellos de botella y mejorar la accesibilidad tanto para los vecinos del sector como para los visitantes.

Accesibilidad universal: el compromiso de movilidad incluye rampas y sendas que facilitan el desplazamiento peatonal y ciclístico.

Con un ritmo de obra sostenido, el municipio prevé que las próximas etapas del Acuerdo Capital continúen transformando avenidas estratégicas, cumpliendo con el objetivo de dotar a la capital provincial de infraestructuras a la altura de su importancia regional.

Arterias importantes para la ciudad

El Acuerdo Capital, financiado por el Gobierno provincial, también muestra progresos significativos en otras tres avenidas fundamentales. En Avenida J.J. Paso, la puesta en valor del cantero central entre Zavalla y 1º de Mayo es la intervención más adelantada, con varios tramos ya habilitados que incluyen mobiliario, luminarias y obras hídricas críticas cerca del estadio de Colón. En tanto, en Avenida Peñaloza la reconstrucción de la calzada entre Gorriti y Chaco alcanza el 54%, con avances en desagües e infraestructura eléctrica que continuarán en las próximas semanas con nuevas tareas de pavimentación.

En la zona norte, la avenida Aristóbulo del Valle presenta un 55% de avance en sus mejoras integrales. La obra ya exhibe cuadras remodeladas con bicisendas y nuevas losetas, mientras se trabaja simultáneamente en el recambio de cañerías pluviales en las intersecciones con Pavón y Azcuénaga. A esto se suma la pavimentación de calle Larrea, la primera obra inaugurada bajo este convenio, que ya funciona como una vía clave para la movilidad urbana.

Finalmente, el plan de transformación se complementa con proyectos de infraestructura de gran escala financiados por la Provincia. Entre ellos se destacan la iluminación de la Avenida Circunvalación, el nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé, y la renovación de redes de agua y cloacas. En el ámbito social y sanitario, avanzan las obras en los hospitales Alassia y Sayago, así como la construcción de nuevos edificios educativos para la Escuela Echeverría y el Instituto Nº 8, consolidando una inversión integral para el desarrollo de la ciudad.