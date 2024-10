Masiva marcha universitaria en Santa Fe: miles de personas se manifestaron contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional

marcha universitaria 08.jpg

Por otro lado, desde la ciudad universitaria ubicada en barrio El Pozo, marcharon los centros de estudiantes a los que se les sumaron los movimientos sociales a lo largo de Bulevar.

Ambas columnas tenían, aproximadamente, unas tres cuadras de gente, que se unificaron al llegar a Bulevar y Rivadavia. Allí se erigió un escenario donde se llevó a cabo el acto central del evento, que consistió en la lectura un documento redactado conjuntamente entre autoridades universitarias, sindicatos docentes y no docentes, y centros de estudiantes.

Autoridades

Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), lideró la columna que salió desde la universidad, y sobre el contexto de la movilización dijo que "claramente se hace difícil poder seguir dialogando después de que cada intervención del gobierno en los medios es descalificante".

"Hoy es una marcha de la sociedad argentina por la educación publica, no es una cuestión política de partidos", declaró el rector.

Al ser confirmado sobre acciones a tomar si se concreta el veto presidencial, Mammarella adelantó que van a "insistir con los legisladores", para que rechacen el veto en el Congreso.

"El peor escenario es que haya veto y que no podamos ratificar la ley. Nos pondría en una situación muy complicada, no solamente en finalizar este año sino sobre todo el año que viene", lamentó.

Mammarella criticó la "falta de consideración a la ciencia, tecnología y la educación pública", ejemplificando que ayer deberían haber comenzado el trabajo de los becarios de investigación científica con becas estímulo, pero no pudieron hacerlo porque "el gobierno nacional no giró los fondos para pagarle 25 mil pesos a cada uno".

La voz de los estudiantes

Por otra parte, se expresó también el presidente de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), Franco Maggi. El estudiante criticó que el gobierno "está confrontando mucho", y que tiene una mirada "muy centro-porteña de hablar sólo de la UBA cuando la Nación tiene 60 universidades".

Sobre el panorama actual, Maggi señaló que "los inmuebles de la universidad no se pueden mantener porque no hay fondos disponibles, las actividades de extensión en el territorio no se pueden realizar porque tampoco no hay fondos y los docentes cada vez son menos".

"Esta marcha pone el foco en eso, el estudiante tiene que entender que sin salarios dignos no hay educación pública de calidad. Como en cualquier profesión, un salario es un factor que motiva, eso claramente afecta en la calidad de la educación. Por ese salario, recurren a otros trabajos", dijo sobre la situación de los educadores.

En cuanto a la realidad de las familias, expuso que "tienen problemas de alquileres, servicios, y fotocopias, porque a pesar de que la universidad es pública, tiene gastos. Y tenemos problemas con las becas que no se han actualizado correctamente, por lo que el estudiante hoy tiene problemas para finalizar sus estudios".

"El gobierno nacional anunció que va a vetar la ley. Yo creo que la marcha lo interpela. Pero también es una marcha para los legisladores. La sociedad en su conjunto valora a la universidad publica y la tiene como uno de sus estandartes", concluyó.

