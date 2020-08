Para la familia Acosta, la angustia por la salud de su hijo comenzó en el mes de diciembre de 2019, cuando Mateo, de 12 años, comenzó a presentar síntomas de sangrado en la nariz. Tras varios estudios, en mayo de este año le diagnosticaron en el Cemafé, fibroangioma nasal juvenil. Inmediatamente fue internado en el Hospital de NIños "Orlando Alassia" a la espera del urgente traslado para su intervención quirúrgica en el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Tras muchas complicaciones para su traslado, finalmente fue derivado y operado el 17 de julio. En las últimas horas, Mateo recibió el alta voluntaria y ahora deberá esperar al menos 15 días más junto a sus padres para recibir el alta definitiva.

"Mateo fue operado el viernes 17 de julio y este lunes le dieron el alta ambulatoria gracias a los resultados positivos de las últimas horas. Realmente estamos muy felices, fue una recuperación muy rápida y nuestro hijo demostró que está sano. Es infinito el agradecimiento hacia los médicos y especialistas que lo operaron", contó repleto de emoción José Acosta, el papá de Mateo.

El "negrito" Mateo, como le dicen efectivamente sus padres y amigos, tuvo "una recuperación más rápido de lo que pensaban los especialistas". "A Mateo le removieron un tumor de la cabeza y pese a los riesgos de la intervención, nuestro hijo despertó a los cuatro días de la cirugía y ya está caminando y lúcido completamente", subrayó a UNO Santa Fe José Acosta.

"Ahora todo es distinto, su estado anímico, el nuestro y la evolución se nota día a día. Estamos felices al observar su recuperación; ya hace la tarea de la escuela y piensa en volver a jugar al fútbol. Queremos que nuestro hijo se termine de recuperar completamente para volver a Santa Fe, pero todo va a depender de los resultados de los estudios que se le realicen durante los próximos 15 días; fueron dos meses durísimos", sentenció el papá de Mateo.

Mateo Acosta.jpg Pura felicidad. La recuperación de Mateo es día a día junto a sus padres en Buenos Aires.

Meses de una larga lucha

Mateo, según contó su papá, "era un chico sano que no tenía complicaciones y entre los últimos días del mes de noviembre y los primeros de diciembre comenzó con un sangrado en la nariz que empezó a ser más frecuente en el tiempo así que fuimos al médico para conocer las causas. En un principio se pensó que podía ser algo hormonal propio de la edad o relacionado con alguna alergia hasta que al hacer unos estudios en el Cemafé se descubrió que tenía un tumor cerebral y que debía ser tratado en el Hospital Garrahan en Buenos Aires. Así que desde el Hospital de Niños Orlando Alassia se pidió la derivación que es lo que se realiza en estos casos, pero pasaba el tiempo y no recibíamos ninguna respuesta. Recurrimos a pedir ayuda a la gobernación y al ministerio. Decidimos tramitar los permisos correspondientes e ir directo a Buenos Aires sin esperar la respuesta, pero al momento de subirnos a la ambulancia, desde Buenos Aires nos dijeron que no era posible recibir a Mateo, ya que se necesitaba coordinar cosas entre los especialistas que iban a atenderlo, como también que no había insumos médicos, porque no llegaban".

El proceso fue largo, pero la familia contó con el apoyo desde el principio y con el acompañamiento de sus familiares, vecinos, amigos, de la escuela Escalante donde estudia Mateo y del Club Sportivo Aguas donde el niño juega al fútbol, pero también dijeron que desde todo el país se realizaron cadenas de oraciones, mensajes y gente que al igual que la familia tuvo que atravesar una lucha y les brindaron su apoyo.