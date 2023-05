Maxi Pullaro y Chuchi Molina: "Santa Fe puede cambiar"

El candidato a diputado provincial remarcó que “mi adversario es Perotti, que quiere esconderse en la Cámara de Diputados después de un gobierno de promesas incumplidas”. Y aseguró que “Maxi tiene el carácter y el conocimiento para gobernar Santa Fe, y nosotros lo vamos a respaldar desde la Legislatura”.Silvina Cian, candidata al legislativo local, resaltó que “lo más importante para mí es ser puente entre las demandas de los vecinos y el Concejo, ante la falta de respuestas. Me comprometo a eso, porque no puede ser que hoy los vecinos presenten notas y no tengan respuestas”, y recordó que como comunicadora “recorrí durante años la ciudad: conozco a su gente, sus pedidos, sus necesidades”. Y se mostró muy orgullosa de “integrar el equipo con Maxi, con José, Gisela y Virginia, y especialmente con Chuchi: es la hora de las mujeres en esta ciudad que cumple 450 años. Nos toca a nosotras poner en marcha a la ciudad. Tenemos mucho que aportar, tenemos mucha sensibilidad”, remarcó.

La precandidata a senadora por La Capital, Virginia Coudannes expresó que “es necesario que en el Senado haya alguien que esté 100% abocada a la tarea, que se tome las cosas en serio, porque las problemáticas del Departamento no son para trabajarlas en los momentos libres”. Y apuntó: “El Senado necesita una representante que esté en territorio, que recorra, que no sólo ingrese proyectos legislativos, sino que articule en función de las problemáticas de cada una de las localidades y del departamento en su conjunto con el gobierno provincial, comunicando y rindiendo cuentas de lo que hace”.Por su parte, la candidata a vicegobernadora, Gisela Scaglia, resaltó que “Maxi Pullaro va a ser un gran gobernador. Estoy segura que los santafesinos lo van a acompañar porque la provincia no da más. Santa Fe está abandonada; requiere de medidas urgentes en materia de seguridad y es el único que hoy sabe lo que hay que hacer, que tiene un plan, que no improvisa y que además en los primeros 10 días va a tomar decisiones que la provincia necesita en materia de seguridad, de educación, de salud y de infraestructura”, concluyó.