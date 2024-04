Maximiliano Pullaro sobre el ausentismo docente: "No queremos ser un Estado bobo"

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro habló sobre el programa Asistencia Perfecta. "No los entiendo a los docentes porque la asistencia perfecta surge de una política pública de ahorro", afirmó

Se vuelve a negociar esta semana el salario de los docentes, quienes ya rechazaron el programa Asistencia Perfecta según manifestaron las conducciones gremiales. Al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro dijo a los micrófonos de LT10: "No los entiendo a los docentes porque la asistencia perfecta surge de una política pública de ahorro. Hasta el año pasado tuvimos 32% de ausentismo en la escuela pública y privada, lo que costó más de $100.000 millones del presupuesto y este año teníamos proyectado más de 250.000 millones por lo que empezamos a controlar para ahorrar dinero que luego usaremos en beneficio de los docentes que cumplan".

jose Goyti ministro Educacion.jpg El ministro de Educación José Goyti junto al de Economía de la provincia, Pablo Olivares, en la presentación del plan para docentes gobierno de Santa Fe

"Las persona que se enferme cobra el 100 por ciento del salario. Lo quiero decir porque he visto carteles en las protestas que decían que si una persona se enfermaba de dengue, no lo cobraba", dijo Pullaro. "Si tenés una enfermedad de mediano o largo plazo también pagamos el salario. Lo que estamos haciendo con este programa es premiar a los docentes que cumplen, por eso no los entiendo", afirmó.