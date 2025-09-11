Madelón vuelve al Bosque: el DT de Unión y su historial ante Gimnasia

Leonardo Madelón volverá a La Plata, esta vez como DT de Unión, para enfrentar a su exequipo Gimnasia. Sus registros contra el Lobo.

El domingo no será un partido más para Leonardo Madelón. El entrenador de Unión volverá al estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, club al que dirigió y donde ahora intentará cambiar una racha que lo tuvo casi siempre del lado de las derrotas.

El historial personal del DT contra el Lobo en el Bosque es claro: 7 partidos dirigidos, con apenas una victoria, 2 empates y 4 derrotas , con 6 goles a favor y 13 en contra.

LEER MÁS: Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Esa única alegría se dio al frente de Unión, el 20 de octubre de 2019, cuando derrotó al Gimnasia de Diego Armando Maradona. Ese día, el tanto de Ezequiel Bonifacio le dio al Tatengue tres puntos que aún hoy se recuerdan.

Embed

Sin embargo, en el resto de sus visitas la suerte no estuvo de su lado. Desde su primera vez en 2008 con Rosario Central (derrota 2-0), pasando por la goleada 5-2 sufrida con Unión en 2015, hasta la más reciente caída en 2022 con Arsenal, Madelón suele irse del Bosque con las manos vacías.

Embed

Ahora, el contexto es distinto: Unión llega entonado tras dos victorias consecutivas fuera de casa y con la posibilidad de conseguir un registro histórico que no logra desde hace 25 años: tres triunfos seguidos como visitante en Primera.

LEER MÁS: El secreto de Unión: resultados y efectividad sin aferrarse a la pelota

El partido será una prueba de fuego para un Tatengue en alza y para un Madelón que buscará transformar las estadísticas adversas en un nuevo capítulo feliz de su historia como entrenador de Unión.