Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón vuelve al Bosque: el DT de Unión y su historial ante Gimnasia

Leonardo Madelón volverá a La Plata, esta vez como DT de Unión, para enfrentar a su exequipo Gimnasia. Sus registros contra el Lobo.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2025 · 17:54hs
Madelón vuelve al Bosque: el DT de Unión y su historial ante Gimnasia

El domingo no será un partido más para Leonardo Madelón. El entrenador de Unión volverá al estadio Juan Carmelo Zerillo para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata, club al que dirigió y donde ahora intentará cambiar una racha que lo tuvo casi siempre del lado de las derrotas.

Los registros de Madelón contra Gimnasia

El historial personal del DT contra el Lobo en el Bosque es claro: 7 partidos dirigidos, con apenas una victoria, 2 empates y 4 derrotas, con 6 goles a favor y 13 en contra.

LEER MÁS: Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Esa única alegría se dio al frente de Unión, el 20 de octubre de 2019, cuando derrotó al Gimnasia de Diego Armando Maradona. Ese día, el tanto de Ezequiel Bonifacio le dio al Tatengue tres puntos que aún hoy se recuerdan.

Embed

Sin embargo, en el resto de sus visitas la suerte no estuvo de su lado. Desde su primera vez en 2008 con Rosario Central (derrota 2-0), pasando por la goleada 5-2 sufrida con Unión en 2015, hasta la más reciente caída en 2022 con Arsenal, Madelón suele irse del Bosque con las manos vacías.

Embed

Ahora, el contexto es distinto: Unión llega entonado tras dos victorias consecutivas fuera de casa y con la posibilidad de conseguir un registro histórico que no logra desde hace 25 años: tres triunfos seguidos como visitante en Primera.

LEER MÁS: El secreto de Unión: resultados y efectividad sin aferrarse a la pelota

El partido será una prueba de fuego para un Tatengue en alza y para un Madelón que buscará transformar las estadísticas adversas en un nuevo capítulo feliz de su historia como entrenador de Unión.

Unión Madelón Gimnasia
Noticias relacionadas
union ya tiene arbitro para visitar a gimnasia (lp) en la 8ª fecha del clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

union le puso candado a mateo del blanco hasta diciembre de 2028

Unión le puso candado a Mateo Del Blanco hasta diciembre de 2028

union frente a decisiones clave: las opciones de compra por tagliamonte y martinez

Unión frente a decisiones clave: las opciones de compra por Tagliamonte y Martínez

union, alerta: cska moscu mejoro la oferta por kevin zenon

Unión, alerta: CSKA Moscú mejoró la oferta por Kevin Zenón

Lo último

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Último Momento
Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Consecuencias del ajuste: el caso de la UTN y la reducción del horario de cierre para abaratar costos

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Destrucción total en Villa California: quemaron un motorhome y los vecinos denuncian una ola de inseguridad

Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un servicio paralelo de encomiendas que no pasaban por Aduana

Tres empleados de Correo Argentino detenidos por montar un "servicio paralelo" de encomiendas que no pasaban por Aduana

Ovación
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: Erramos en la toma de decisiones

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Qué equipo paró Orfila en Gimnasia para recibir a Unión

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional