Médicos del Alassia advierten sobre el mal estado edilicio del hospital y la saturación en la atención

"Estamos tratando de visibilizar un problema que viene de hace muchos años pero que ya está en un punto límite. En realidad, los problemas son multifactoriales, uno de ellos es lo edilicio, que si bien se está haciendo una obra muy importante en el hospital y lo vemos con muy buenos ojos la parte donde trabajamos está muy descuidada desde hace muchos años, en condiciones que no nos gusta atender, a los pacientes no le estamos dando una atención como se merecen", expresó Guillermo Ciro.

Alassia.mp4 Imágenes de cómo se encuentra hoy el hospital de Niños UNO Santa Fe

internaciones guardia hospital de Niños.jpg Captura de imágenes de video del interior del hospital de Niños Orlando Alassia UNO Santa Fe

hospital de niños alassia estado edilicio junio 2023.jpg Captura de imágenes de video del interior del hospital de Niños Orlando Alassia UNO Santa Fe

Sobre el estado actual del nosocomio, detalló: "Tenemos humedad, hacinamiento de camas, chicos internados en pasillos, recién operados que están dentro de consultorios de las guardias y sobre camillas, ventanas rotas que no se arreglan hace años".

"Somos escuchados por la dirección y el Consejo de la Administración del Hospital. Nos da la impresión que desde el ministerio no estamos teniendo la respuesta acorde a la gran demanda que está teniendo el hospital. De hecho, hubo propuestas para tratar de mejorar esto, como la colocación de carpas en pandemia o algo para paliar la situación de inmediato y no hay respuestas al respecto", dio a conocer el jefe de cirugía.

Por su parte, Valeria Campos, jefa de la división emergencia, uno de los sitios que en estos momentos se encuentra en obra, dijo: "No estamos faltando a la verdad. Además de la parte edilicia tenemos una cuestión en cuanto al personal profesional, no solo los médicos sino también enfermeros, bioquímicos, técnicos en laboratorios. Esto se suma al malestar que produce trabajar en lugares que no son adecuados. Está en nuestra voluntad darle a cada niño y familia la atención, pero no disponemos de la correcta estructura física, ni tampoco las ventajas de ser un empleado en relación de dependencia".

Sobre este último punto, la médica profundizó: "Un alto porcentaje del hospital hace locaciones de servicio, lo que significa no tener derechos a vacaciones o enfermarse. Estamos dispuestos al diálogo, siempre priorizamos la atención de los niños, les brindamos todo lo que podemos, aunque sabemos que no es lo mejor".

"Lo que todos queremos es un hospital que pueda brindar un servicio de excelencia a toda la comunidad, es lo que se merecen", manifestó la profesional. Y aclaró que los pediatras tienen un trabajo estacional, en otoño e invierno, cuando hay más circulación de virus y por lo tanto son los momentos en los "se empiezan a notar tanto las falencias del edificio como también del personal". A su vez, señaló que el nosocomio recibe unas 90.000 consultas del año, las cuales provienen en su mayoría del norte provincial. Respecto a las guardias, sostuvo que nadie quiere hacerlas porque por un lapso de 12 horas solo les pagan $24.000.

"Y esto vemos que no es solo en la ciudad de Santa Fe, sino que se está replicando en Rosario y distintas partes del país. Necesitamos que el Estado pueda mirarnos, escucharnos y poder colaborar entre todos para brindar una mejor salud a cada uno de los niños que lo necesitan", cerró Campos.

