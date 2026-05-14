Conflicto sin fin en Sauce Viejo: fracasó la reunión de conciliación y el gremio prepara nuevas medidas

Por segunda vez consecutiva, el intendente de Sauce Viejo no asistió a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo. Desde el gremio Asoem calificaron la ausencia como una "señal de desprecio". Este viernes definirán cómo continúa el plan de lucha en una nueva asamblea.

Conflicto sin fin en Sauce Viejo: Papaleo faltó a la conciliación y el gremio prepara nuevas medidas de fuerza

La crisis institucional y laboral en Sauce Viejo sumó este jueves un nuevo capítulo de tensión. El intendente Mario Papaleo no se presentó a la audiencia de conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, a pesar de que la autoridad laboral había dispuesto un apercibimiento previo.

Mientras la representación de Asoem asistió puntualmente al encuentro para intentar destrabar un conflicto que ya supera los 110 días, la silla del Ejecutivo local permaneció vacía. Se trata del segundo desplante de la gestión municipal a la cartera de Trabajo en menos de dos meses, una actitud que habilita a la provincia a aplicar sanciones y agravantes previstos en la Ley 10.468.

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Consecuencias legales para el municipio de Sauce Viejo

Ante la incomparecencia de Papaleo, el Ministerio de Trabajo podría aplicar los artículos 41 y 42 de la normativa vigente, que establecen castigos ante el incumplimiento de instancias obligatorias. Desde el sindicato, interpretan esta ausencia no solo como una falta administrativa, sino como una decisión política de profundizar la parálisis en la localidad.

“Es una nueva señal de desprecio hacia los trabajadores, hacia las instituciones provinciales y hacia toda la comunidad de Sauce Viejo, que padece las consecuencias de un conflicto sin resolución”, manifestaron desde la entidad sindical.

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Un viernes de definiciones

La falta de diálogo en el ámbito ministerial repercutirá directamente en las calles. Para este viernes, Asoem convocó a una nueva asamblea de trabajadores donde se resolverán colectivamente los pasos a seguir.

Dado que el conflicto ya ha escalado a nivel departamental (con paros de solidaridad en Santa Fe y Recreo en días previos), no se descarta que las próximas acciones gremiales incluyan:

Extensión del paro de 96 horas que rige en la localidad.

Nuevas movilizaciones hacia la sede municipal o cortes de tránsito.

Acciones legales ante el Ministerio por la "mala fe negocial" del Ejecutivo.

Radiografía de un conflicto estancado

El reclamo de los municipales de Sauce Viejo se centra en:

Libertad Sindical: cese de suspensiones y traslados de delegados.

Salarial: devolución de los descuentos aplicados a trabajadores y monotributistas por adherir a las medidas de fuerza.

Institucional: apertura de una mesa paritaria real para discutir condiciones de trabajo y estabilidad laboral.

Con las instancias de diálogo rotas por la inasistencia del intendente, la comunidad de Sauce Viejo encara un fin de semana con servicios municipales resentidos y un clima de incertidumbre creciente.