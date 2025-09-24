Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.7º, y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una configuración similar a la de ayer, con aportes de aire frío en altura y algo más cálidos en superficie. Esta situación permite que el sistema de alta presión se mantenga activo en la región, con tendencia en suave ascenso de los registros térmicos y leve nubosidad por momentos hasta por lo menos la jornada de mañana jueves . Luego las condiciones deberían tender a desmejorar lenta y gradualmente hacia el fin de semana, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia el día sábado .

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste e incrementando su intensidad hasta regulares por momentos.

En tanto el viernes se presentará con una jornada parcialmente nublada a nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente a lo largo de la jornada. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares por momentos predominando del sector nor/noreste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables, pero mejorando gradualmente. Temperaturas en descenso durante el día: mínima 13º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, rotando a moderados del oeste-suroeste y luego al sur/suroeste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región