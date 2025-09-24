El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.7º, y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una configuración similar a la de ayer, con aportes de aire frío en altura y algo más cálidos en superficie. Esta situación permite que el sistema de alta presión se mantenga activo en la región, con tendencia en suave ascenso de los registros térmicos y leve nubosidad por momentos hasta por lo menos la jornada de mañana jueves. Luego las condiciones deberían tender a desmejorar lenta y gradualmente hacia el fin de semana, con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia el día sábado.
Miércoles con algunas nubes en el cielo pero con temperaturas de primavera
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 12º y máxima 25º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al noreste e incrementando su intensidad hasta regulares por momentos.
En tanto el viernes se presentará con una jornada parcialmente nublada a nublado, con mejoramientos temporales. Condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse lenta y gradualmente a lo largo de la jornada. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 13º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares por momentos predominando del sector nor/noreste.
Por último, el fin de semana comenzará con un sábado parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada. Condiciones algo inestables, pero mejorando gradualmente. Temperaturas en descenso durante el día: mínima 13º y máxima 20º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, rotando a moderados del oeste-suroeste y luego al sur/suroeste.
