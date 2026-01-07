El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, inestable y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.2º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un frente frío leve que al combinarse con la masa cálida y húmeda que se encuentra en la región, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente durante la jornada, con la posibilidad de precipitaciones aisladas, no descartándose mejoramientos temporales. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas, hacia la jornada del viernes. Las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia comienzos del fin de semana. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas.
Miércoles inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando durante la jornada con posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21º y máximas en descenso, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.
En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, 20º y máximas en descenso, 23º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste.
Por último, el fin de semana comenzará con un sábado nublado y con condiciones algo inestables, mejorando con probables lloviznas y/o lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en leve descenso en las mínimas, 18º y en suave ascenso en las máximas, 26º. Vientos moderados a leves del sector suroeste.
