Miércoles inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, inestable y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.2º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un frente frío leve que al combinarse con la masa cálida y húmeda que se encuentra en la región, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente durante la jornada , con la posibilidad de precipitaciones aisladas, no descartándose mejoramientos temporales . Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas, hacia la jornada del viernes. Las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia comienzos del fin de semana. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas .

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando durante la jornada con posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21º y máximas en descenso, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, 20º y máximas en descenso, 23º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado nublado y con condiciones algo inestables, mejorando con probables lloviznas y/o lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en leve descenso en las mínimas, 18º y en suave ascenso en las máximas, 26º. Vientos moderados a leves del sector suroeste.

