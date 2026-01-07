Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Miércoles inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

7 de enero 2026 · 07:40hs
Miércoles inestable y caluroso en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, inestable y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23.2º y se espera que la máxima alcance los 33º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa el ingreso de un frente frío leve que al combinarse con la masa cálida y húmeda que se encuentra en la región, las condiciones irán inestabilizándose gradualmente durante la jornada, con la posibilidad de precipitaciones aisladas, no descartándose mejoramientos temporales. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas, hacia la jornada del viernes. Las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia comienzos del fin de semana. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando durante la jornada con posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche. Temperaturas mínimas con poco cambio, 21º y máximas en descenso, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, 20º y máximas en descenso, 23º. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste.

Por último, el fin de semana comenzará con un sábado nublado y con condiciones algo inestables, mejorando con probables lloviznas y/o lluvias débiles en las primeras horas de la jornada. Temperaturas en leve descenso en las mínimas, 18º y en suave ascenso en las máximas, 26º. Vientos moderados a leves del sector suroeste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

ciudad Santa Fe miércoles
Noticias relacionadas
Clima en la ciudad de Santa Fe

Domingo despejado, con una suave brisa, ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad de Santa Fe

Clima en la ciudad de Santa Fe

El último día del año en la ciudad de Santa Fe se despide con alerta por temperaturas extremas

Se publicó en el boletín municipal la ordenanza 13.103, que reemplaza a la anterior sobre la regulación del transporte por aplicaciones 

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

para el ministro de seguridad, pablo cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 anos no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Lo último

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Último Momento
Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar

Para el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, "nadie puede decir que un chico de 14 años no comprende la criminalidad de matar"

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Colón y un mercado de pases quirúrgico: los puestos que Ezequiel Medrán quiere reforzar

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por los responsables

Incendio en Chubut: confirmaron que fue intencional y el gobernador dijo que irá por "los responsables"

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

El Gobierno ya tiene los fondos para cancelar la deuda de USD 4.200 que vence este viernes

Ovación
Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Los Pumas 7s inician su pretemporada en Mar del Plata

Los Pumas 7's inician su pretemporada en Mar del Plata

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Unión y Colón afrontarán la Copa Federación Femenina 2026

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Asoma la realización de la Copa Intercontinental de aguas abiertas

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Trato hecho: Colón acordó la incorporación del goleador Alan Bonansea

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe