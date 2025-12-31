El último día del año en la ciudad de Santa Fe se despide con alerta por temperaturas extremas

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

E l calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Se mantiene el alerta amarillo en zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y áreas de la Provincia; junto con regiones de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Pronóstico extendido

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con mucho calor. A las 7.30 de la mañana la temperatura de 27º pero con una térmica de 29.5º y se espera que la máxima alcance los 39º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se potencia el ingreso de aire cálido a la región y con ello comienza nuevamente el proceso lento y gradual de inestabilización, con ascenso de los registros térmicos. Este proceso ocurre con circulación de aire frío en altura, por lo que junto al ingreso de aire cálido y relativamente seco en superficie mantienen las jornadas con cielo mayormente despejado logrando que los valores de temperaturas máximas se eleven a rangos importantes. Las condiciones deberían comenzar a cambiar recién hacia el día sábado, con alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas entre últimas horas del jueves y primeras del viernes, aunque las mismas se mantienen bajas.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables a inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 24º y gradual ascenso de las máximas, 41º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando de leves a moderado del sector sur/sureste, con algunas ráfagas hacia la tarde/noche o la noche.

Por otro lado se espera un viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día con condiciones inestables, con tendencia a mejorar lenta y gradualmente. Alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, pero las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave descenso: mínima 22º y máxima 39º. Vientos leves a moderados por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

Por último, sábado mayormente despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones algo inestables y mejorando lenta y gradualmente. Temperaturas en suave descenso: mínima 21º y máxima 37º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al este por momentos.

