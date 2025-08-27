Miércoles primaveral en la ciudad de Santa Fe: mañanas frescas y tardes templadas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una configuración muy similar a la de ayer, con la persistencia de un sistema de alta presión en la región central del país pero con aportes cálidos y secos en altura, e ingreso de aire relativamente cálido pero algo más húmedo desde el este/noreste en superficie. Esta situación, si bien mantiene las jornadas despejadas, con condiciones buenas y estables, deberían comenzar a inestabilizar lenta y gradualmente las condiciones, manteniéndose la ventada de mal tiempo entre los días sábado y domingo, con una tendencia a mejorar hacia comienzos de la semana , mejoría que a priori no se debería extender demasiado en el tiempo. Respecto de las temperaturas , las mismas presentan una tendencia gradual en ascenso acompañando este proceso, para luego descender gradualmente con el arribo del nuevo sistema frío .

Jueves con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia gradual a inestabilizarse y temperaturas en ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 29º. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 16º y descenso de las máximas, 20º y baja amplitud térmica. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

