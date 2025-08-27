Uno Santa Fe | Santa Fe | miércoles

Miércoles primaveral en la ciudad de Santa Fe: mañanas frescas y tardes templadas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

27 de agosto 2025 · 07:47hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa una configuración muy similar a la de ayer, con la persistencia de un sistema de alta presión en la región central del país pero con aportes cálidos y secos en altura, e ingreso de aire relativamente cálido pero algo más húmedo desde el este/noreste en superficie. Esta situación, si bien mantiene las jornadas despejadas, con condiciones buenas y estables, deberían comenzar a inestabilizar lenta y gradualmente las condiciones, manteniéndose la ventada de mal tiempo entre los días sábado y domingo, con una tendencia a mejorar hacia comienzos de la semana, mejoría que a priori no se debería extender demasiado en el tiempo. Respecto de las temperaturas, las mismas presentan una tendencia gradual en ascenso acompañando este proceso, para luego descender gradualmente con el arribo del nuevo sistema frío.

Jueves con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 10º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables, con tendencia gradual a inestabilizarse y temperaturas en ascenso de las mínimas, 13º y poco cambio de las máximas, 29º. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables y posibles lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en ascenso de las mínimas, 16º y descenso de las máximas, 20º y baja amplitud térmica. Vientos moderados del sector este, rotando al noreste por momentos.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

miércoles Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

mercado negro: como actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

precio de la nafta: advierten que aumento casi 20 por ciento en un ano

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20 por ciento en un año

Constitución de Santa Fe. La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

Este miércoles se votan los tres primeros grandes cambios de la nueva Constitución de Santa Fe

Lo último

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Último Momento
Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Ovación
Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná