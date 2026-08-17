Milei, en el homenaje a San Martín: "Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos internos y externos"

El Presidente encabezó en Retiro el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. En su regreso a la agenda pública, defendió el rumbo de su Gobierno, cuestionó al Estado y sostuvo que la libertad debe ser defendida frente a amenazas internas y externas. También protagonizó un abrazo con Jorge Macri, en medio del acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO.

Milei reivindicó la libertad en el homenaje a San Martín y habló de nuevos enemigos internos y externos

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín , realizado en el Monumento al Libertador, en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

La ceremonia marcó además el regreso de Milei a la agenda pública , luego de varios días de baja exposición. El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete y por su hermana, Karina Milei , secretaria General de la Presidencia.

Durante su discurso, Milei utilizó la figura de San Martín para reivindicar uno de los principales ejes de su gestión: la defensa de la libertad. En ese marco, sostuvo que el país todavía tiene desafíos por delante y aseguró que su Gobierno continuará defendiendo ese rumbo.

“Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario, sin importar el costo”, afirmó el Presidente. Y agregó que la Argentina necesita “libertad, crecimiento, orden y prosperidad”, además de un Gobierno dispuesto a defender esos principios.

Milei también planteó que la Argentina todavía no alcanzó el máximo nivel de libertad posible, aunque consideró que puede convertirse en “el país más libre del mundo”.

La crítica al pasado

En otro tramo de su discurso, el mandatario cuestionó los modelos políticos y económicos anteriores y advirtió sobre quienes, según su visión, pretenden regresar a ese esquema.

“Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado”, señaló Milei, quien sostuvo que durante ese período la mayoría de los argentinos se empobreció mientras una minoría obtuvo grandes beneficios.

En esa línea, llamó a mantener el rumbo de su administración y vinculó esa postura con el legado de San Martín. “Hoy tenemos que tener a la libertad como mandato entre ceja y ceja”, expresó.

Para el Presidente, el objetivo debe ser preservar “el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente”.

Milei también sostuvo que durante las últimas décadas se fueron perdiendo distintas libertades en nombre de la expansión del Estado. Mencionó, entre otras, la libertad para comerciar, emprender y proyectar un futuro mejor, además de la posibilidad de cuestionar a quienes restringían esas libertades.

“La libertad no es el punto de reposo de los gobiernos, es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse”, afirmó.

“Nuevos enemigos” internos y externos

Uno de los principales conceptos del discurso estuvo relacionado con las amenazas que, según Milei, enfrenta actualmente la libertad.

“Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos”, sostuvo el Presidente, al advertir sobre un escenario internacional que definió como cada vez más complejo e incierto.

En ese contexto, hizo referencia al rol de las Fuerzas Armadas y aseguró que fueron desfinanciadas durante administraciones anteriores. También señaló como desafíos para su gestión la protección de las fronteras, la definición de alianzas geopolíticas y la lucha contra el terrorismo.

“Todo esto es también defender nuestra libertad”, afirmó.

El mandatario además vinculó la defensa de la libertad con la situación económica. Según planteó, el bienestar y la prosperidad son fundamentales para que una sociedad valore y sostenga ese principio.

“La libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante”, sostuvo Milei, quien señaló que la falta de resultados económicos puede generar descontento y debilitar el respaldo social a las instituciones.

Finalmente, remarcó la necesidad de contar con fuerzas de seguridad y defensa capacitadas y equipadas para enfrentar a quienes amenacen el orden.

“Defender la libertad que nos legó nuestro General es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos”, concluyó.

El gesto de Milei con Jorge Macri

Antes del discurso, Milei fue recibido por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El Presidente protagonizó un abrazo con el mandatario porteño, un gesto que se produjo en momentos de acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO.

El encuentro tuvo lugar pocos días después de una reunión entre dirigentes de ambos espacios en la Casa Rosada. Tras esa cumbre, LLA y el PRO difundieron un comunicado conjunto en el que plantearon la necesidad de avanzar en un trabajo coordinado para evitar un regreso del “populismo” y “blindar el cambio”.

El acercamiento entre ambos sectores se produjo luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el contacto después de más de un año sin comunicación directa. Desde ambos espacios definieron ese diálogo como un primer paso para avanzar en acuerdos de cara a 2027.