Milei regresa a la provincia para el cierre de campaña de LLA: fuerte operativo de seguridad en el Parque España de Rosario

Rosario se convertirá este jueves en el epicentro de la política con un intenso despliegue: Javier Milei encabezará el acto de La Libertad Avanza, mientras que Caren Tepp y Gisela Scaglia también realizarán sus cierres de campaña en distintos puntos de la ciudad.

23 de octubre 2025 · 17:13hs
Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei a Rosario

Héctor Rio / La Capital

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei a Rosario

Este jueves, Rosario se convierte en el epicentro de la política nacional con el regreso de Javier Milei a la provincia de Santa Fe para el cierre de campaña de La Libertad Avanza.

El Parque España será el escenario principal, vallado y custodiado por un fuerte operativo de seguridad que incluye agentes de Gendarmería Nacional y Policía de Santa Fe, generando cortes de tránsito en avenidas clave de Rosario como Mitre, Urquiza y Tucumán.

Desde temprano, simpatizantes de "Las Fuerzas del Cielo", agrupación vinculada al oficialismo, comenzaron a llegar en micros y caravanas desde distintas provincias.

Pullaro y Scaglia en UNO Santa Fe: "Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo"

Con banderas, remeras violetas y cánticos, los militantes se concentraron en el centro rosarino, recorriendo calles y generando un clima de entusiasmo entre los seguidores.

En paralelo, Caren Tepp, candidata de Fuerza Patria, convocó a sus seguidores a canalizar el descontento de manera pacífica a través del voto.

Tepp instó a evitar provocaciones y destacó que el resultado electoral en Rosario será determinante para su espacio político, anunciando además una Asamblea Ciudadana como cierre simbólico de su campaña.

A las 18.30, el peronismo y aliados cerrarán su campaña provincial con una nueva Asamblea Ciudadana. Será en la intersección de Gaboto y Rouillón, donde la principal oradora será Caren Tepp, cabeza de lista, pero también estarán presentes el resto de los integrantes.

El operativo de seguridad y la movilización masiva de militantes reflejan la alta polarización que atraviesa Rosario, ciudad clave de cara a las elecciones nacionales del domingo.

Agustín Pellegrini en UNO Santa Fe: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

También se le sumará un tercer cierre de campaña: Provincias Unidas, con el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabezó un acto en el Bioceres Arena desde las 18.30. El encuentro contó con la presencia de toda la lista de candidatos a diputados nacionales, encabezada por Scaglia, seguida por Pablo Farías, Melina Giorgi y el resto de los postulantes.

El espacio de Provincias Unidas, conformado por Pullaro junto a referentes de otros distritos como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut), busca instalar un proyecto de desarrollo federal que priorice la obra pública, la energía, la minería y el agro como motores de la economía del interior.

El despliegue de seguridad, la movilización masiva de militantes y los tres cierres de campaña reflejan la alta polarización política en la ciudad, considerada clave de cara a los próximos comicios. La expectativa está centrada en que los actos se desarrollen sin incidentes, mientras los votantes se preparan para definir el rumbo del país y de la provincia.

