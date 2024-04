Miles de santafesinos se manifestaron frente a la UNL en protesta por los ajustes del gobierno nacional

UNL1.jpg

Frente a la UNL el acto comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego se leyó un documento denunciando la grave situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio. Posteriormente, se realizó un abrazo simbólico al establecimiento.

Los carteles con consignas de diversa índole fueron una constante en los manifestantes, con críticas a figuras como el presidente Javier Milei o el ministro de Economía, Luis Caputo. También hubo quienes marcharon portando libros en alto, y banderas de argentina.

Testimonios

"Tengo cuatro hijos y si no hubiese sido por la Universidad Pública no hubieran podido ser universitarios. Yo también pasé por la Universidad Pública. Si no tenemos educación no tenemos nada. Es el valor más importante que tenemos para defendernos", dijo Rosana, una de las manifestantes, a UNO Santa Fe.

"No hay forma de defendernos sin educación. Es la única salida que tenemos. Es un problema social la falta de educación, no es un problema de una clase, es de todos, por eso estamos todos participando", manifestó.

Por su parte Bárbara, una joven estudiante expresó la aspiración que "todos los argentinos y todas las personas del mundo puedan estudiar en nuestro país, porque tenemos profesionales y universidades demasiado buenas para que le hagan lo que le están haciendo".

"Estudio en la Universidad Pública, la Universidad Nacional del Litoral, estudio Abogacía. Estoy muy contenta y no quiero que arruinen eso, no quiero que me quiten los sueños ni a mi, ni a mis compañeros, ni a mis hermanos", subrayó.

Otro estudiante, Tomás, le dijo a UNO Santa Fe: "La educación pública para mi es mi vida, transité toda mi trayectoria en la escuela pública, en la primaria, secundaria, jardín, profesorado, educación secundaria, así que me va a interpelar toda mi vida, es algo importante para mí y que me va a cruzar en todas mis dimensiones. Creo que es parte importante de todo el devenir, de construir profesionales. Es el motor que mueve todos los sectores y es algo que no se puede quitar".

"La educación está en peligro, por la desfinanciamiento que ya han sufrido las universidades nacionales y los distintos sectores de investigación, debido a la prorrogación del presupuesto del año pasado que no fue actualizado", indicó Emiliano, otro manifestante.

"No se sabe más adelante qué va a pasar, es la realidad. Yo tengo la suerte de vivir cerca de la universidad, pero hay muchos compañeros que directamente tienen que venir de otros lugares para poder estudiar de forma gratuita. Igualmente tienen que pagar un alquiler, y por desgracia, todos ellos tienen no tienen la certeza de qué va a pasar. Viven con esa incertidumbre", lamentó.

Discurso

"La Universidad Pública Argentina en general y en Santa Fe en particular, atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional; agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión", comenzó el documento redactado y leído en conjunto por representantes de la UNL, APUL, ADUL, FUL, el Frente Sindical de Universidades Nacionales Federación Universitaria Argentina (FUA), y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y recién ayer cobrado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo", denunciaron.

Seguidamente, señalaron que "el desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo".

"Es nuestro deseo que nuestras instituciones, incluyendo a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y las demás universidades santafesinas, se conviertan en los dispositivos que permitan a Argentina revertir las desigualdades estructurales y avanzar hacia el desarrollo y la soberanía. La educación es nuestra salvación y nuestra libertad. Por eso, convocamos fervorosamente a la sociedad argentina a unirse en defensa de este derecho fundamental", concluyeron.

