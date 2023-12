Movimientos sociales de Santa Fe minimizaron el protocolo antipiquetes y destacaron la convocatoria de Provincia

"Es para para meter miedo porque todo lo que ella anuncia ya está legislado. Ya se sabe cuál es el problema si cortas una calle, si rompes una vereda. Lo que ella hace es una gran comedia para que la gente tenga miedo de salir en medio de este coctel explosivo, que todo aumenta y la plata del que tiene un sueldo le queda congelada, mientras otros que no están ganando un mango se les cortan la changas, y todas las recesión que se viene. Está leyendo eso, entonces salen a decir 'sí salen a la calle va a pasar esto'", dijo a UNO Santa Fe el dirigente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Rubén Sala, quien es también secretario general del Partido Comunista de Santa Fe.

"Estará en ellos ver qué pasa porque, si superado un momento de precaución esto no cambia, la gente si o si va a salir, no les va a importar el protocolo ni nada. No nos olvidemos que en el 2001 la gente salió con estado de sitio, que es una medida mucho más dura que el protocolo de Bullrich", recordó.

Otra crítica realizada por el dirigente fue que se trata de un protocolo "pensado para Buenos Aires", ya que "en la ciudad de Santa Fe y en la mayoría de las grandes y medianas ciudades del interior la gente no está cansada de los piquetes porque en realidad no hay muchos".

"Lo que pasa es que vos prendes la televisión en un día de piquete en Buenos Aires y te parece que tenés el piquete en la puerta de tu casa. Tal es la trascendencia que le dan a los canales de Buenos Aires. Cierto es que ha habido manifestaciones, pero a excepción de algunas pocas siempre hay lugares alternativos para circular", subrayó Sala.

Por otro lado, Sala expresó que "ese protocolo no rige hasta que no haya un acuerdo del gobierno de la provincia", pero cabe destacar que, en declaraciones periodísticas, el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni aseguró que “si hay piquete se va a desalojar”.

“La posición y la orden del gobernador Maximiliano Pullaro es no tener la más mínima tolerancia hacia acciones que signifiquen una obstrucción a la vida democrática y en sociedad”, manifestó.

Pese a esto, Sala celebró que "el gobierno de la provincia está convocando a todos los movimientos para ver cuáles son las necesidades y cómo se resuelven de cara a esta Navidad y Fin de Año. Yo creo que esa es la verdadera forma de resolver los problemas, viendo qué se puede arreglar para evitar el conflicto y qué no se puede".

"La mayoría de las cosas que están pidiéndose son cuestiones que se pueden resolver. No digo fácilmente, pero que sí se pueden resolver. Aun en este ámbito de recorte, de bajar el gasto, de que no hay plata, se pueden resolver igual", sentenció.

"No existe forma de implementar ningún protocolo si no hay diálogo. Porque en el momento que la gente no dé más de hambre, de desocupación, de cansancio, pueden hacer el protocolo que quieran, que la gente lo va a pasar por encima", dijo para concluir.