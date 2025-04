Mudallel: "El abandono en los barrios del norte y el oeste es total"

"Este no es un reclamo más. Es una exigencia de justicia", expresó Jorgelina Mudallel desde Barranquitas y aseguró que "vamos a seguir llevando la voz del norte y del oeste a todos los espacios de decisión. No alcanza con estar, hay que hacerse cargo” aseguró la concejala y precandidata a renovar su banca.

El norte y el cordón oeste histórico de la ciudad de Santa Fe, son zonas de la ciudad que llevan más de 18 años arrastrando los mismos problemas estructurales. Servicios básicos deficientes, calles sin mantenimiento, transporte público insuficiente y una sensación de abandono que se repite en cada campaña, con promesas que nunca se concretan, el oficialismo no conoce la vida real de la gente porque es una gestión de oficina sin transitar la ciudad. “No podemos seguir viviendo así. No podemos tolerar más el abandono del norte de la ciudad y seguir gobernando para el status quo”, expresó con firmeza la concejala Jorgelina Mudallel.

“BASTA DE MENTIRAS: NO SOMOS CIUDADANOS DE SEGUNDA”

“Recorro los barrios del norte desde siempre. Sé lo que duele vivir sin respuestas. No vamos a aceptar que nos digan que esto es lo normal”, afirmó Mudallel, quien insiste en que los sectores más postergados, donde vive el 40% de nuestros vecinos y vecinas, no pueden seguir siendo invisibles para unEstado municipal que no gestiona ni se hace cargo de las demandas básicas de la ciudadanía.