Murió tras dar a luz: familiares denuncian mala praxis y marcharán este viernes al hospital Iturraspe

En un comunicado difundido en redes sociales, los familiares expresaron: “Tu muerte no fue natural, fue causada por la negligencia del Hospital Iturraspe. No te cuidaron, no te escucharon, no te hicieron los estudios que necesitabas. ¡Te abandonaron! Y lo peor: ‘suponían’ que todo estaba bien. ¿Desde cuándo un médico trabaja con suposiciones? ¿Desde cuándo se juega con la vida de una persona así?”.