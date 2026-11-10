Caso Diego Román: la Justicia consideró que los responsables de los perros conocían su agresividad y elevó las condenas

El camarista Oscar José Burtnik hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y cambió la calificación de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual. Iván Mercado Reyes recibió ocho años y seis meses de prisión y Norma Elena Vega, ocho años.

La Justicia agravó las condenas contra las dos personas responsables de los perros que atacaron y mataron a Diego Román en julio de 2019 en Recreo . El camarista Oscar José Burtnik hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscalía, modificó la calificación legal de los hechos y elevó las penas impuestas a Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega.

El magistrado entendió que se trató de un homicidio simple con dolo eventual , tal como habían solicitado los fiscales Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, quienes investigaron el caso y representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en todas las instancias procesales.

Con la nueva resolución, Mercado Reyes fue condenado a ocho años y seis meses de prisión, mientras que Vega recibió una pena de ocho años de prisión como coautora. Además, Burtnik les impuso una inhabilitación especial para tener animales caninos a su cargo por el doble del plazo de sus respectivas condenas.

El camarista también desestimó por completo la apelación presentada por el defensor de las dos personas condenadas.

Los antecedentes que conocían los responsables de la jauría

Uno de los aspectos centrales de la resolución fue el conocimiento que, según el magistrado, tenían Reyes y Vega sobre la peligrosidad de los animales que estaban bajo su custodia.

La fiscal Ana Laura Gioria explicó que Burtnik consideró acreditado que los condenados incluyeron en sus cálculos la posibilidad concreta de que los perros provocaran una muerte y, pese a ello, decidieron no desistir de su conducta.

En ese sentido, sostuvo que no se trataba de un conocimiento hipotético sobre la peligrosidad general de los perros grandes, sino de una certeza construida a partir de al menos tres episodios graves ocurridos durante abril y mayo de 2019, antes del ataque mortal contra Diego.

Entre esos antecedentes, el camarista mencionó un ataque ocurrido el 29 de abril de 2019 contra un hombre, que sufrió heridas desgarrantes y permaneció tres días internado en terapia intensiva.

También tuvo en cuenta la muerte de otro perro, ocurrida el 30 de abril de ese año. En esa oportunidad, el propio Reyes había sido advertido expresamente sobre el riesgo que representaban sus animales «para una criatura». Según lo señalado por la Fiscalía, el hombre respondió con una sonrisa burlona y evasiva.

El tercer episodio ocurrió en mayo de 2019, cuando una mujer fue atacada por uno de los perros de la jauría, que le arrancó un trozo de carne de una pierna. La agresión le provocó gangrena y secuelas permanentes.

Para el camarista, esos antecedentes demostraban que Reyes y Vega conocían concretamente la agresividad letal de los animales y el riesgo que representaban para otras personas.

La nueva resolución modificó así la calificación de homicidio culposo establecida en primera instancia por la de homicidio simple con dolo eventual, e incrementó las penas para ambos condenados.