Nación comenzará a pagar la deuda histórica con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe: $10.000 millones por mes durante un año

Tras años de reclamos y juicios, el gobierno provincial logró un convenio marco para que ANSES empiece a restituir los fondos que le debe a la provincia

Funcionarios del Gobierno de la provincia de Santa Fe brindaron este lunes precisiones sobre el acuerdo alcanzado con el Estado nacional para comenzar a regularizar la deuda histórica que ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones provincial .

El convenio marco, que se firmará este martes en Buenos Aires, establece que la Nación transferirá $10.000 millones de pesos por mes durante doce meses consecutivos , desde mayo de 2025 hasta abril de 2027 inclusive.

Las autoridades subrayaron que se trata de fondos que la Nación le debe a Santa Fe por el financiamiento del sistema previsional provincial, una obligación que se fue acumulando a lo largo de los años y cuya atención fue interrumpida a comienzos de 2024. El convenio representa, según precisaron, el inicio formal de la restitución de esos recursos.

Desde el punto de vista técnico, las transferencias se imputarán como anticipo de capital correspondiente a la auditoría del ejercicio 2026. Para el período 2020–2023, se negociará un saldo armonizado entre ANSES y la provincia; para los años 2024 y 2025, los montos se contabilizarán como pago a cuenta. Los resultados definitivos surgirán de procesos de simulación y auditoría conjunta con plena participación de ambas partes.

El acuerdo también contempla la suspensión transitoria por 180 días de los juicios que Santa Fe lleva adelante contra el Estado nacional en relación a esa deuda El acuerdo también contempla la suspensión transitoria por 180 días de los juicios que Santa Fe lleva adelante contra el Estado nacional en relación a esa deuda

¿Por qué la Nación le debe a Santa Fe?

La provincia de Santa Fe no transfirió su Caja de Jubilaciones a ANSES, a diferencia de otras jurisdicciones que lo hicieron durante los años noventa. Esa decisión implicó que Santa Fe financió de forma autónoma su sistema previsional, pero generó un déficit estructural que —según el reclamo provincial— debe ser cubierto parcialmente por el Estado nacional. La deuda acumulada es el objeto central de los juicios que la provincia mantiene con Nación y que este convenio busca encaminar hacia una solución negociada.

El acuerdo también contempla la suspensión transitoria por 180 días de los juicios que Santa Fe lleva adelante contra el Estado nacional en relación a esa deuda. Sin embargo, los funcionarios fueron enfáticos al aclarar que la medida no implica renuncia ni desistimiento: la suspensión es parte del proceso de negociación bilateral y no afecta el derecho de la provincia a continuar el reclamo una vez vencido ese plazo.

Transferencia

Para dimensionar el valor de las transferencias acordadas, las autoridades pusieron en contexto los $10.000 millones mensuales: esa cifra equivale a lo que obra pública presupuestó para la reparación de la Autopista AO 12, y también a lo licitado en 2025 por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para la renovación de más de 300 transformadores y la mejora del tendido eléctrico provincial.

En términos comparativos, el monto acordado triplica en términos reales —es decir, ajustado por inflación— lo que el gobierno nacional transfería a la gestión anterior de Santa Fe por el mismo concepto. Desde la administración santafesina remarcaron que este resultado "es fruto de un proceso de varios años de negociaciones, reformas internas en la Caja y decisiones que, aunque generaron incomodidades, apuntaban a sanear el organismo y fortalecer la posición negociadora de la provincia".

Desde la Casa Gris aclararon que el convenio firmado es un punto de partida, no de llegada: las negociaciones continuarán con miras a acuerdos complementarios que permitan avanzar en la resolución integral de la deuda que la Nación mantiene con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.