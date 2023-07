"No estafé a nadie y mucho menos al club Colón", dijo el peluquero detenido por reventa de entradas

Ernesto Fontanet es peluquero, hincha de Colón y criado en Barranquitas Este. Se fue a España en busca de un futuro mejor y allí pudo cumplir un sueño con la Selección Argentina Sub 23, que se preparaba para los Juegos Olímpicos. Más tarde y en la previa de Qatar, conoció a jugadores de la Selección mayor quienes lo invitaron a acompañarlo durante el Mundial para que desarrolle su trabajo.

Ernesto Fontanet, el hincha de Colón que vive en España y cumplió un sueño con la Selección Argentina Sub 23.

En libertad y en su casa tras ser imputado por el delito, habló con la prensa y dio su versión de los hechos. "Estoy viviendo una situación muy fea con todo esto porque no tengo nada que ver. Es como que quise ayudar a una persona a vender entradas, una mujer que a cambio no me daba plata, sino entradas para que yo disponga y caí en su trampa y ahora solo espero que todo esto se resuelva".

Al consultarle cómo la mujer llegó a contactarse con él relató: "Me contactó por Instagram y un día tras mi regreso de España voy a la cancha de Colón y ahí me ofreció vender entradas y yo lo dije que sí, sin problemas". Como explicó anteriormente el joven de Barranquitas, habría recibido a cambio de su trabajo, entradas para disfrutar de los partidos, no una remuneración económica.

En cuanto a lo que se dice de la investigación y por la cual se lo detuvo aseguró: "Descarto todo el planteo ya que solo le vendía entradas a mis amigos y nunca use ninguna tarjeta clonada. No estafé a nadie, mucho menos al club. A esta mujer la conocí hace dos fechas atrás, que es cuando comencé con la venta que ella me propuso. Además en este último partido yo obtuve dos entradas nomás, para ir con un amigo porque como el encuentro era entre semana no había mucho público".

Para finalizar dijo que no descarta tomar medidas por las acusaciones en su contra: "Vamos a iniciar acciones teniendo en cuenta cómo se desarrolle todo. Aún no pude ni hablar con fiscales ni abogados porque todo sucedió en estas últimas horas. En lo personal estoy shockeado y desde ya todo lo que se diga de mí y no lo haga yo, es todo mentira".

