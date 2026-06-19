"No hay candidatura a nada": Leda desmintió los rumores políticos antes de su llegada a Llambi Campbell

La sanadora rosarina Leda llega este sábado a Llambi Campbell y fue tajante sobre los rumores de candidatura: "No es algo que Dios me esté invitando."

Este sábado 20 de junio, la localidad de Llambi Campbell, a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, recibirá por primera vez a Leda Bergonzi . La sanadora rosarina que en los últimos años se convirtió en uno de los referentes espirituales más convocantes de la Argentina visitará el polideportivo local con una jornada de oración, alabanza, música en vivo y sanación individual, con apertura de puertas a las 9 de la mañana.

La llegada a la zona de influencia de la capital santafesina es parte de una expansión que no se detiene. Con eventos multitudinarios en todo el país —y cinco visitas a Chile— el fenómeno que genera esta laica rosarina sigue creciendo. Son los propios fieles quienes organizan cada encuentro: "Nos convocan hermanos de todo el país y van organizando que nosotros podamos llegar. La iniciativa la toman personas, comunidades" , explicó Leda.

Rumores y política

Sin embargo, la visita no llega en un momento cualquiera. Hace unas semanas, trascendió una foto del encuentro entre Leda y el diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione, lo que encendió las especulaciones sobre una eventual incursión política de la rosarina. El propio legislador aclaró que no existió ninguna propuesta formal, aunque admitió que vería con buenos ojos que se sumara a la actividad pública: "Me encontré con una persona de una enorme fortaleza y una paz que realmente transmite. Ha ayudado a mucha gente y creo que es importante construir puentes para trabajar juntos en el futuro", expresó Ghione.

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Consultada al respecto, Leda fue categórica. "Se dicen muchas cosas. ¿Qué no se ha dicho?", respondió en FM Power Max 104.5 Recreo, y agregó: "No puede ser que las cosas se maximicen así, se saquen totalmente de contexto". Sobre una eventual candidatura, fue directa: "No hay candidatura a nada. No es algo que yo sienta que Dios hoy me está invitando, sinceramente. Yo lo dije desde un principio". Y remarcó que sus tiempos no dan margen para otra cosa: "Estamos todos los fines de semana en distintos puntos del país. Mi llamado es seguir haciendo lo que hago".

Sobre el vínculo con Ghione, Leda aclaró que la iniciativa partió del legislador y que el espíritu fue otro: "Fue una propuesta de Ghione que se acerca desde otro lugar. Se acercan los hermanos evangélicos para acompañar. Pero nunca fue desde ese lugar", sostuvo, y cerró el tema con una frase contundente: "Me veo muy lejos de todo eso realmente".

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Una comunidad de laicos con 16 años de recorrido

La llegada a Llambi Campbell responde a la misma dinámica que organiza todas sus visitas: son los propios fieles quienes la convocan. "Nos convocan hermanos fieles de todo el país y van organizando que nosotros podamos llegar. La iniciativa la toman personas, comunidades", explicó Leda, quien subrayó que el formato de los encuentros nunca varió: "Son encuentros en la palabra, se hace una adoración, canto, y después sigue un recibimiento a cada persona. Cada uno va con su necesidad personal. Hasta el día de hoy seguimos haciéndolo de la misma manera, no varía absolutamente en nada."

La sanadora lleva 16 años en este camino y define su rol con humildad: "Yo no me atribuyo nada a mi persona. Simplemente soy un instrumento que va, pone la vida, se acerca a las personas, pone las manos, y ocurren estas cosas. Dios está y nos necesita y nos utiliza". Además de los encuentros espirituales, la comunidad que integra desarrolla una intensa labor social: "Abastecemos comedores, trabajamos en lugares con chicos con adicciones. Es muy grande la obra", señaló.

El distanciamiento con el Arzobispado

A nivel institucional, el vínculo de Leda con la Iglesia Católica atravesó altibajos: inicialmente fue respaldada por las autoridades eclesiásticas, pero en septiembre de 2024 el Arzobispado de Rosario se distanció de sus actividades, recordando que ciertos gestos como la imposición de manos son exclusivos de los sacerdotes. Ella reconoció la situación pero no la dramatizó: "Como es de público conocimiento, la iglesia en la ciudad de Rosario toma la determinación de no asistir a realizar estas santas eucaristías. Seguimos caminando y sí esperamos que esto en algún momento se resuelva", dijo, y aclaró: "Somos y vamos a seguir siendo católicos siempre".

El evento en Llambi Campbell

La jornada se realizará en las instalaciones del Polideportivo Llambi Campbell, ubicado en Bartolomé Mitre y Padre Pautasso, con apertura de puertas a las 9. La capacidad será de 1.000 personas —aunque el recinto puede alojar hasta 1.300— para garantizar el orden y la comodidad de los asistentes. Los tickets son gratuitos y se obtienen a través de Linkearte.

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Los asistentes deberán concurrir con reposera y se les solicita llevar un alimento no perecedero como contribución voluntaria, que será donado a una institución social que el club local determine. Habrá servicio de buffet con café, agua caliente y sándwiches. El ingreso será mediante código QR y la sanación será individual para todo aquel que quiera recibirla.

Desde la Comuna prepararon un operativo de seguridad, tránsito y estacionamiento. Será sobre calle Mitre, y recomiendan a quienes arriben desde Ruta 11 que bajen por esa calle hacia el oeste, donde encontrarán las instalaciones de la institución local. "Se espera gente de toda la zona", anticipó Leda, y cerró con una convocatoria abierta: "Esta es una invitación del Espíritu Santo, sin dudas".