Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Nochebuena en Santa Fe con alerta por tormentas durante la noche

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

24 de diciembre 2025 · 08:03hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, San Jerónima y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", informa el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 26.2º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Se esperan vientos leves a moderados del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector sur, rotando gradualmente al sur/sureste.

Por último, viernes parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

alerta Servicio Meteorológico Nacional Santa Fe
Noticias relacionadas
Assal alerta por el queso cremoso La Serenísima

Seguridad alimentaria: Assal refuerza el alerta nacional por un queso cremoso asociado a listeriosis

¿cuales fueron los nombres mas elegidos por los santafesinos en 2025?

¿Cuáles fueron los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025?

navidad en santa fe: cuales son los servicios municipales previstos por el asueto administrativo y feriado

Navidad en Santa Fe: cuáles son los servicios municipales previstos por el asueto administrativo y feriado

Gran concurrencia de gente realizando las compras para las fiestas

¿Compras a último momento? Hasta qué hora permanecerán abiertos súper y comercios este 24

Lo último

Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Último Momento
Nicolás Salva, PF de Colón: Una buena campaña empieza con gestión y análisis

Nicolás Salva, PF de Colón: "Una buena campaña empieza con gestión y análisis"

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Cristina Kirchner evoluciona tras la operación y pasaría la Nochebuena internada

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Ovación
El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

El mensaje de Colón sobre la Navidad: Este año todos pedimos lo mismo...

El mensaje de Colón sobre la Navidad: "Este año todos pedimos lo mismo..."

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Argentina afrontará un 2026 con el Mundial y la Finalissima en el horizonte

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Se renueva la ilusión: los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"