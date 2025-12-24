El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para los departamentos La Capital, San Jerónima y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", informa el organismo.
Nochebuena en Santa Fe con alerta por tormentas durante la noche
Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Pronóstico extendido
El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 26.2º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Se esperan vientos leves a moderados del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.
En tanto para el jueves se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día. Temperaturas en descenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves a moderados del sector sur, rotando gradualmente al sur/sureste.
Por último, viernes parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y suave ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.
• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región