Uno Santa Fe | Santa Fe | avenida Galicia

Noches sin descanso en avenida Galicia y Güemes: "No se puede dormir por las motos y los gritos"

Quienes viven en la zona denunciaron un escenario insostenible: motos sobre la vereda, picadas, gritos, música a todo volumen y consumo de alcohol hasta la madrugada. Aseguran que los operativos policiales duran pocos minutos y que el barrio “se volvió un infierno”.

9 de diciembre 2025 · 11:27hs
La zona de avenida Galicia y Güemes

captura video

La zona de avenida Galicia y Güemes, en el norte de la ciudad, se convirtió en un verdadero descontrol según argumentan los vecinos 

Vecinos de la zona norte de la ciudad, más precisamente en avenida Galicia y Güemes, volvieron a exigir presencia policial y controles municipales ante una situación que, según describen, se tornó “insostenible”. Señalan que todas las noches grupos de jóvenes llegan en moto, ocupan las veredas, consumen alcohol y generan ruidos molestos, disturbios y temor entre los residentes.

picadas galicia

Imágenes de las picadas que se realizan en la zona de avenida Galicia y Güemes y preocupa a los vecinos

De acuerdo con los testimonios, los encuentros comienzan cerca de la medianoche y se extienden hasta altas horas de la madrugada. “A veces la música hace vibrar los vidrios. Son gritos, motos que suben a la vereda, botellas que caen, gente apoyada en las rejas. No se puede vivir así”, relató una vecina del sector.

Sin solución

Aseguran que los llamados a la Policía y a la Municipalidad no resuelven la problemática: “Llegan, dispersan a los grupos y a los diez minutos vuelve todo a empezar”. Otros señalan que el miedo ya forma parte de la rutina nocturna: “Volvés tarde y tenés que entrar esquivando gente. No sabés si están alcoholizados o si van a romper algo”.

Los residentes también cuestionan el expendio de bebidas alcohólicas a cualquier hora, lo que alimenta la concentración de personas en la vía pública. “Antes era un barrio de gente grande, tranquilo. En meses se volvió un infierno”, lamentaron.

Desde el barrio reclaman operativos permanentes, controles estrictos y medidas que devuelvan la tranquilidad perdida: “Queremos dormir, nada más”.

• LEER MÁS: Una feroz pelea que involucró a alumnos de Inmaculada y La Salle reaviva la polémica por los festejos estudiantiles de fin de curso

avenida Galicia vecinos picadas
Noticias relacionadas
Nubes en el cielo de la ciudad de Santa Fe 

Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe y con bastante viento

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Una feroz pelea que involucró a alumnos de Inmaculada y La Salle reaviva la polémica por los festejos estudiantiles de fin de curso

Una feroz pelea que involucró a alumnos de Inmaculada y La Salle reaviva la polémica de los festejos estudiantiles de fin de cursado

balance turistico del fin de semana largo en santa fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Balance turístico del fin de semana largo en Santa Fe: 60.300 turistas con un impacto de 24.900 millones de pesos

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"