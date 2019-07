Nueva conexión: una promesa de 2007, con proyecto definido pero sin recursos

''Vamos a construir el puente Santa Fe-Santo Tomé en compensación por la inversión que la provincia hará en la ruta 19 nacional", afirmó el presidente Néstor Kirchner el 29 de agosto de 2007, durante un acto realizado en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Días después, el anuncio se formalizó.

Si bien el convenio marco no señala de manera explícita que la obra se debía realizar como contraprestación de la conversión de la ruta 19, sí declaraba de interés de las partes (provincia y Nación) el desarrollo de la obra denominada "Proyecto ejecutivo y construcción de la interconexión vial entre las ciudades de Santa Fe de la Vera Cruz y Santo Tomé".

"Hay un convenio firmado, e incluso me lo hicieron firmar presenciando el acto. Todavía me acuerdo porque es una fecha histórica para el peronismo. Se firmó el 17 de octubre de 2007", supo reflejar Juan Carlos Mercier, quien en ese momento era senador provincial por el departamento La Capital.

El punto 2 de ese convenio agregaba: "El Ministerio (de Planificación Federal), a través de la Secretaría de Obras Públicas delega en la Dirección Nacional de Vialidad las gestiones necesarias, tendientes a obtener las partidas presupuestarias requeridas para la ejecución de la obra identificada en la Cláusula Primera, hasta la suma que resulte de la evaluación de la obra propuesta".

Luego llegarían los años de discusión sobre la nueva traza del viaducto. La esperanza de tener un nuevo puente que conecte a las dos ciudades crecía año tras año.

Hubo diversas alternativas, discusiones y reuniones. La Dirección Nacional de Vialidad aprobó en 2012 el informe final de la Consulta Pública en el que junto a los Estudios Preliminares presentados por las consultoras contratadas, llevaron a definir a la Traza Norte (Alternativa Tres) como las más conveniente para ubicar el puente, junto con sus accesos y la Avenida Circunvalación para la ciudad de Santo Tomé.

A pesar de tener aprobado el proyecto, los fondos para la construcción del nuevo puente nunca se hicieron realidad. Solo hubo promesas (de este gobierno nacional y de los anteriores) de que en presupuestos futuros los recursos estarían disponibles, cosa que nunca sucedió.

Los cruces y discusiones entre gobiernos locales (Santo Tomé y Santa Fe), provincial y nacional se dieron todos los años. El último se produjo hace un mes y se dio en el marco de la visita de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

En Santa Fe, el funcionario fue consultado respecto a la conexión que viene siendo reclamada y dejó en claro la decisión de este gobierno nacional: "Es un puente que tiene una lógica de circulación bastante local. Por lo tanto, requiere de un involucramiento de la provincia fuerte".

Dietrich dijo el miércoles 12 de junio que "si avanzara la provincia, cosa que nunca lo hizo, el gobierno nacional estaría dispuesto a conversar para ver cómo puede colaborar"

La intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, le respondió a Dietrich. "Por fin lo dicen con todas las letras", sostuvo la mandataria en alusión a la decisión de Nación de no realizar la obra.

"Lo que queda claro en las palabras de Dietrich es que no comprenden el lugar estratégico donde está ubicado el puente que se está planteando. No comprenden de que estamos hablando de un corredor bioceánico. O no conocen o no les importa, que sería lo peor", apuntó.

Según Daniela Qüesta, la Nación dio "tres veces fecha de licitación" y que es quien posee "los pliegos y el el proyecto ejecutivo". La intendenta añadió que la obra "excede los presupuestos locales, de Santa Fe y Santo Tomé. Si los reclamamos a Nación es porque la provincia pagó la transformación de la ruta 19 en autovía, que es una ruta nacional. Además, este puente es una ruta nacional".

En esa línea, continuó: "Desde donde lo mires es una competencia nacional. Además, el gobernador dijo que estaba dispuesto a hacer un aporte financiero. Quien no tomó la decisión política es Nación. Porque es nacional la ruta, el territorio es de la nación".

Cabe aclarar que Vialidad Nacional anunció que la "rehabilitación" de más de kilómetros de la ruta nacional 11 incluye al actual puente Carretero, ya que forma parte de dicho corredor. Los trabajos a realizar, incluyen fresado, recomposición de carpeta asfáltica y sellado de juntas.