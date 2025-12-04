El Concejo Municipal aprobó la cesión de una fracción del Parque Federal al Gobierno de Santa Fe para la instalación de una Estación Policial. El proyecto también contempla un plan integral de mejoras y puesta en valor del histórico espacio verde.

Parque Federal: La ciudad cedió terrenos al gobierno provincial para que se constrtruya una Estación Policial

El Concejo Municipal de Santa Fe autorizó este jueves al Ejecutivo local a ceder una porción de terreno del Parque Federal al Gobierno provincial para que allí se construya y funcione una Estación Policial , en el marco de la emergencia de seguridad pública establecida por la Ley Nº 14.237 .

La nueva dependencia estará ubicada en un sector estratégico del Parque Federal , lo que permitirá reforzar la presencia policial y brindar mayor seguridad a los barrios del norte y el este de la ciudad , áreas que arrastran diferentes problemáticas vinculadas a la prevención del delito.

Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

Además, la resolución aprobada dispone que el Ejecutivo Municipal lleve adelante estudios de factibilidad técnica, económica y operativa, y avance con las gestiones ante Provincia para ejecutar en forma conjunta un plan de intervención y puesta en valor del Parque Federal.

El proyecto integral deberá incluir mejoras sustanciales, como:

Ampliación de recorridos peatonales y bicisendas .

Estaciones de salud y sectores de juegos infantiles .

Nuevos espacios deportivos y áreas de descanso .

Baños públicos y recuperación de instalaciones ferroviarias en desuso .

Forestación con especies adecuadas y preservación del arbolado existente .

Recuperación de espacios ocupados para consolidar el carácter público del Parque.

El concejal Julián Martínez respaldó la iniciativa y subrayó la importancia de articular con el Gobierno provincial: “Entendemos la importancia de acompañar el compromiso y la decisión política del gobierno de la provincia con respecto a la seguridad pública”, afirmó.

Nueva Estación Policial: la obra que transformará el patrullaje preventivo en Santa Fe estaría lista a comienzos de 2027

También destacó que las estaciones policiales son centrales dentro del nuevo modelo de seguridad impulsado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Martínez recordó que en la ciudad ya están previstas tres estaciones policiales: una en el Parque Garay, otra en French y Larrea, en el norte, y la tercera —ahora autorizada— en el Parque Federal. “Este proyecto permite avanzar en la implementación de ese esquema, que busca fortalecer la presencia estatal en el territorio”, agregó.