Nueva planta de Assa: la obra se paraliza otra vez por falta de pago de Nación y Santa Fe evalúa financiarla

Leonel Marmiroli, secretario de Aguas y Saneamiento de la provincia de Santa Fe, confirmó que se adeudan cuatro certificados correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, por un monto total de 230 millones de pesos cada uno.

"La UTE nos comunicó que en esta semana iban a terminar los trabajos con el material que tenían a disposición, que era terminar de hormigonar parte del módulo de potabilización", explicó Marmiroli.

planta potabilizadora obra parada.jpg Obra de la planta potabilizadora de Assa, solventada con fondos nacionales, paralizada.

La medida de suspensión fue tomada ante la falta de pagos reiterados por parte de Nación. "Las empresas nos han notificado que van a suspender la obra de ampliación de la planta potabilizadora", agregó en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

Un avance mínimo y un futuro incierto

Hasta el momento, la obra registra un avance de apenas el 13%, lo que refleja las dificultades que ha enfrentado desde su inicio. Marmiroli detalló que, si bien no se levantará el obrador, las tareas se detendrán y solo permanecerá en el lugar el personal de gabinete, como ingenieros y jefes de obra, encargados de las mediciones y el proyecto ejecutivo.

"Vamos a resguardar la obra y vamos a cuidarla para que no se deteriore, para que no haya ningún tipo de vandalismo", aseguró.

El funcionario provincial también recordó que esta no es la primera vez que la obra se paraliza. "La situación con Nación es muy compleja. Hace un año y dos meses que vamos cada 15 días a Buenos Aires, nos sentamos con los funcionarios, reclamamos, hicimos un nuevo acuerdo en octubre", señaló.

Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos, los pagos no llegaron. "En el rubro de aguas y saneamiento había cerca de 16 obras, de las cuales 13 las tomó la provincia con fondos provinciales; las terminamos, las pagamos, las ejecutamos. Nación solo se había comprometido a seguir financiando tres", explicó.

Un acuerdo incumplido

El acuerdo entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el gobierno nacional del presidente Javier Milei, firmado en junio del año pasado, establecía que Nación se haría cargo del financiamiento de tres obras clave, entre ellas la ampliación de la planta potabilizadora. Marmiroli recordó que "dos meses después de esa firma, no pagaron más los certificados".

El secretario de Aguas y Saneamiento relató que, desde entonces, han recibido "innumerables promesas de pago" que no se concretaron. "Hace 20 días estuvimos reunidos con el coordinador de toda la obra pública nacional, donde nos mostró la planillita; que a fin de febrero iban a pagar, pero la verdad es que las transferencias no llegan, no se pagan las obras", afirmó.

La provincia evalúa financiar la obra

Ante la falta de respuestas por parte de Nación, la provincia de Santa Fe analiza asumir el financiamiento de la obra. "Obviamente que nosotros estamos analizando. El ministro Lisandro Enrico (de Obras Públicas) y el ministro Pablo Olivares (de Economía) están trabajando en ver cómo podemos financiar esta obra", confirmó Marmiroli.

La ampliación de la planta potabilizadora es una obra de gran envergadura, con un presupuesto significativo, pero esencial para mejorar la presión del servicio y duplicar en un 80% la capacidad de producción de agua.

"Es una obra muy necesaria, con una nueva toma, un acueducto urbano. La realidad es que estamos analizando alternativas para poder financiar la obra por parte de la provincia y poder dar una regularidad y continuidad", explicó el funcionario.

No obstante, Marmiroli aclaró que la provincia sigue reclamando que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos firmados. "Seguimos reclamando para que el gobierno del presidente Milei cumpla con los acuerdos que originalmente firmó, que es de pagar estos certificados y de pagar la obra para que la obra se pueda hacer", insistió.

Mientras tanto, la obra permanece paralizada y su futuro depende de que se concrete el pago de los certificados adeudados o que la provincia logre asegurar los fondos necesarios para continuar con los trabajos. Marmiroli aseguró que, mientras tanto, se tomarán todas las medidas necesarias para proteger la infraestructura ya construida y evitar cualquier tipo de deterioro o vandalismo.