Obras en la planta potabilizadora: ASSA suspenderá el servicio de agua en toda Santa Fe durante siete horas este domingo

Los trabajos forman parte del Plan Verano y apuntan a fortalecer la confiabilidad del sistema de agua potable. El domingo habrá una interrupción programada del servicio en toda la ciudad

Aguas Santafesinas SA ( ASSA ) finalizará este fin de semana el conjunto de trabajos programados de confiabilización en la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe , en el marco del Plan Verano que lleva adelante la empresa para garantizar la prestación del servicio durante los meses de mayor demanda.

Las tareas se desarrollaron en dos instalaciones subterráneas estratégicas del proceso de potabilización y tuvieron como objetivo reforzar el funcionamiento del sistema de cara al inicio de la temporada estival.

Esta última etapa permitirá completar los trabajos iniciados en intervenciones anteriores y avanzar con el desmontaje de las estructuras montadas en los recintos, lo que posibilitará retomar las tareas habituales sin afectar la continuidad del servicio durante los días hábiles.

Sin servicio

En ese marco, la empresa informó que este domingo 28, entre las 2 y las 9 de la mañana, se suspenderá la prestación del servicio de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. Una vez concluidas las tareas, la normalización será paulatina, a medida que se represurice el sistema.

Desde ASSA recomendaron a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras se desarrollan los trabajos. Además, como en ocasiones anteriores, se llevará adelante un purgado de la red mediante la liberación de agua a la vía pública en puntos estratégicos, con el fin de reducir posibles episodios de turbiedad.

En caso de que el agua presente esa condición, se aconseja dejarla correr desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su aspecto habitual.