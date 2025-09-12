Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

En Río Cuarto, el santafesino junto sus pares, los gobernadores Llaryora, Valdés y Sadir, sentaron posición frente al contexto nacional

12 de septiembre 2025 · 13:12hs
Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

En el marco de la Exposición Rural de Río Cuarto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este viernes de un encuentro que reunió al cordobés Martín Llaryora, al correntino Gustavo Valdés y al jujeño Carlos Sadir, además del dirigente Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional del espacio Provincias Unidas en Córdoba. Del frente también son parte Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Pullaro sostuvo que Provincias Unidas no se define por ideologías, sino como un frente político de gestión destinado a resolver los problemas de los ciudadanos desde una agenda productiva. “Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene”, afirmó.

El gobernador remarcó que el espacio busca consolidarse como alternativa a modelos que, según marcó, fracasaron en la historia reciente del país. “Argentina no vuelve más atrás. El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual del presidente Javier Milei se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público”, señaló Pullaro.

Federalismo

Durante su discurso, enfatizó la necesidad de construir una fuerza parlamentaria sólida, que funcione como primera minoría en el Congreso y que represente al trabajo, la producción y el federalismo. “Vamos a proponer un proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina”, sostuvo.

Pullaro también destacó la contribución histórica del interior al desarrollo nacional y la urgencia de que ese aporte sea reconocido. “Nuestro objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina. Las provincias del interior siempre dieron más al país de lo que recibieron. Hoy tenemos la oportunidad de generar empleo y crecimiento económico desde quienes sabemos administrar bien los recursos”, subrayó.

