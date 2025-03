Nuevo recorrido de la línea 9 por el Puerto: choferes alertan por falta de colectivos y fallas en el servicio

LEER MÁS: Confirmado: desde el próximo lunes, la línea 9 ingresará a la zona del puerto santafesino

Críticas por la falta de información y el estado de los colectivos

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los choferes de la empresa ERSA, quienes aseguran no haber sido notificados oficialmente sobre los cambios ni sobre si se sumarán unidades para mantener la frecuencia.

“Como empleados de la empresa, no tenemos ninguna información, solo lo que surge de los medios y redes sociales”, expresó Oscar Molinas, delegado de la línea 9. Además, remarcó que actualmente la flota de la línea opera con 12 unidades en mal estado y que, incluso si se sumaran dos más, “sería más de lo mismo” debido a la extensión del recorrido y la falta de mejoras en la infraestructura.

Según los trabajadores, la frecuencia del servicio ya es deficiente y podría empeorar si no se incrementa la cantidad de colectivos en circulación. “La gente necesita frecuencia y seguridad para llegar a destino. Hoy tenemos barrios como El Pozo que no tienen servicio adecuado porque las unidades no funcionan“, señalaron.

Un servicio con fallas estructurales

Más allá de la extensión del recorrido, los choferes cuestionan la falta de mantenimiento de los colectivos de ERSA. “Estamos trabajando con coches en pésimas condiciones. Solo hay seis unidades 0 km que nos ayudan un poco, pero el resto deja mucho que desear”, denunciaron.

Además, relataron que durante el verano las unidades no contaban con aire acondicionado ni cortinas para mitigar el calor, lo que generó temperaturas extremas dentro de los colectivos. “El coche marcaba 55 grados de sensación térmica adentro, imaginate lo que fue”, describió Molinas.