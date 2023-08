Obra pública: Frana dijo que el gobierno "cumple con lo acordado", pero las empresas piden mayor previsibilidad

Este martes despidieron a 31 trabajadores de dos planes de vivienda. La ministra de Infraestructura adelantó que dictarán la conciliación obligatoria, y que la empresa "no debería estar haciendo esto, se estableció un cronograma que se está cumpliendo".

El próximo lunes será el debate de candidatos a intendente: el de concejales no se realizará

"La empresa no debería estar haciendo esto. A los empresarios se los reunió, se les explicó y se estableció un cronograma que se está cumpliendo. Nos hemos reunido y les hemos explicado que algunos pagos iban a demorar", criticó la ministra.

Frana detalló que "aunque no se paga como se hacía en épocas mejores en lo económico, donde se pagaba antes del vencimiento -se llegaron a pagar entre 30 y 45 días, cuando los certificados vencen a los 60-, el cronograma se cumplió y se está pagando. Ellos tienen información al instante a medida que se hacen los pagos".

LEER MÁS: La ministra Frana habló de un escenario "difícil" y anticipó un "proceso de ralentización de muchas obras"

Qué dicen desde las empresas

Por su parte, la presidenta de la Cámara Argentina de la Construcción, Verónica Eizmendi, analizó que "se juntan varios problemas como la disminución los pagos, la inflación, y la devaluación".

"Son temas que se suman y empeoran la situación de las obras. En cuanto a las obras con fondos provinciales, desde mayo estamos teniendo reuniones con los ministros de Economía y de Infraestructura, donde nos van informando los pagos que salen semanalmente, Esta semana estarían terminando de pagar los certificados de abril, entonces estamos teniendo una demora de entre 90 y 120 días cuando lo normal es 60 días", contó.

Eizmendi relató que "a principios de mayo Provincia pidió que disminuya el ritmo de obras debido a que no podían afrontar los certificados normalmente".

"No sabemos qué va a pasar con los certificados de mayo, entonces todo suma, es mucha incertidumbre la que tenemos. Ahora no sabemos cuanto nos van a salir los materiales, los proveedores no nos pueden dar precio ni la certeza de la provisión. Cuando sepamos como vamos a pagar, las empresas se reorganizan", dijo la presidenta de la Cámara, por LT10.

A continuación, detalló que "las obras que están terminando las empresas hacen el esfuerzo y la terminan, porque nos les conviene que pare, pero las empresas están tomando más cautela en las que recién empiezan, porque hay que afrontar muchos gastos. Hay obras financiadas por Nación que son las más atrasadas y directamente se paran. Hay otras que se están neutralizando para ver como se puede solucionar y esperar que se calme el panorama actual".