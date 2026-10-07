Uno Santa Fe | Santa Fe | patentes

Patentes e impuestos inmobiliarios lideraron el plan especial de pagos del Gobierno de Santa Fe: fueron más de 47.800 las adhesiones

La iniciativa del gobernador Pullaro surgió para ayudar a las familias y empresas que acumulaban alguna deuda impositiva de Patente, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos. Finalizó el 30 de septiembre y registró 47.866 adhesiones. El plan para familias y pequeñas y medianas empresas fue el más solicitado, con 37.155 adhesiones, mientras que el impuesto que encabezó los convenios de pago fue Patente Automotor, con 26.058.

7 de octubre 2026 · 10:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Éxito del Plan Especial de Pagos en Santa Fe: más de 47.000 contribuyentes regularizaron sus deudas tributarias. Patentes lideró el ranking.

gentileza

Éxito del Plan Especial de Pagos en Santa Fe: más de 47.000 contribuyentes regularizaron sus deudas tributarias. Patentes lideró el ranking.

El miércoles 30 finalizó el Plan Especial de Pagos que lanzó el Gobierno de Santa Fe, que brindó la posibilidad de financiar deudas de Patentes, Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos en hasta 36 cuotas y con tasas que arrancaban del 0%, según el plan.

Esta medida impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro buscó aliviar las deudas de las familias y empresas, que por cuestiones económicas acumulaban algún período de deuda en alguno de los impuestos mencionados.

Al desagregar los resultados, el que mayor uso tuvo fue el Plan A, destinado a familias y pequeños y medianos contribuyentes con 37.155 adhesiones, de las cuales 20.647 fueron de Patente Automotor, 9.225 de Inmobiliario, 7.191 de Ingresos Brutos y 52 de Sellos.

LEER MÁS: El mapa del impuesto automotor: dónde se paga más, dónde menos y cuál es la situación en Santa Fe

Por su parte, el Plan B, destinado a contribuyentes con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados a su nombre, acumuló 10.085 solicitudes, de los cuales 5.075 corresponden a Patente Automotor, 4.990 al Impuesto Inmobiliario, 18 a Ingresos Brutos y 2 a Sellos.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que “en un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Adhesiones por impuestos

En la clasificación de impuestos por adhesiones, Patente Automotor encabeza el listado con 26.058. En segundo lugar figura el Inmobiliario con 14.366 solicitudes, Ingresos Brutos obtuvo 7.385, mientras que en Sellos las adhesiones fueron 57.

“Tuvimos una adhesión satisfactoria, cumpliendo con el objetivo del plan que era facilitar el desendeudamiento de los que producen y trabajan en Santa Fe, brindándoles una herramienta útil, práctica y de fácil implementación a través de un trámite digital”, destacó Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos.

Beneficio específico para prestadores de discapacidad

Entre los sectores alcanzados por el programa también se dispuso un segmento especial para los Servicios Asistenciales de Discapacidad. Para este segmento, el Plan Especial contempla la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas y con 0 % de interés.

Fueron 54 los planes formalizados en este plan, de los cuales fueron 38 de patente automotor, 8 de inmobiliario y 8 de ingresos brutos. Esto permitió financiar a los prestadores de servicios asistenciales de discapacidad más de $ 37 millones a tasa 0 %.

patentes impuestos pago Santa Fe
Noticias relacionadas
En Santa Fe hay 500 mil hogares alquilados: Provincia renovó su plan de créditos a tasa cero

De un millón y medio de hogares que hay Santa Fe, 500 mil son alquilados: Provincia y su ayuda a inquilinos

Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Ciencia Sur volvió a conectar educación, tecnología y producción en Tecnolagos

Con una atractiva cartelera artística se presentó en Ambrosetti la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026  

Con una atractiva cartelera artística se presentó en Ambrosetti la 11° Fiesta de la Confraternidad 2026

Brote de varicela en Rafaela: confirman 17 casos en una escuela secundaria y activan estrategia de vacunación preventiva

Brote de varicela en Rafaela: confirman 17 casos en una escuela secundaria y activan estrategia de vacunación preventiva

Lo último

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Último Momento
La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

La Provincia convoca a policías retirados para custodiar espacios públicos en el marco del Plan de Seguridad

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita

Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

Así quedó el Ranking FIFA tras la última actualización

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

La tajante respuesta del entrenador de Portugal al comunicado de Cristiano Ronaldo

Ovación
El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El insólito trueque entre Agustín Giay y La Sole en la despedida de Messi

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

El posible día en el que Unión visitaría a Deportivo Riestra

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Camino a la cancha: lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali explicó qué pasó con su show en la despedida de Messi

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Messi: 207 partidos, 125 goles y una historia para siempre con la Selección

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe