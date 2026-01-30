Operativo de seguridad vial: fiscalizaron más de 700 vehículos y labraron 77 actas de infracción en rutas santafesinas

Los controles se realizaron en 11 puntos estratégicos de la provincia, con participación de fuerzas provinciales y organismos nacionales, para prevenir infracciones viales y reforzar la seguridad en rutas y accesos interjurisdiccionales.

Durante la noche del jueves, el Gobierno de la provincia de Santa Fe llevó adelante un Operativo Especial Interfuerzas de alto impacto preventivo , orientado a reforzar la seguridad vial y ciudadana en accesos, egresos y límites interjurisdiccionales. El despliegue incluyó 11 puestos de control distribuidos en distintos puntos del territorio y permitió fiscalizar un total de 758 vehículos , con la confección de 77 actas por infracciones a las normas de tránsito .

El operativo fue coordinado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) junto con la Guardia Provincial , en el marco de la política integral de prevención, control y fortalecimiento de la seguridad pública que impulsa el Ejecutivo santafesino. Los controles estuvieron enfocados tanto en la circulación vehicular como en la detección de conductas vinculadas a delitos complejos.

Un despliegue coordinado entre fuerzas

Además de la APSV y la Guardia Provincial, participaron del dispositivo la Dirección General de Seguridad Rural (DGSR), el equipo aéreo del D3, las Unidades Regionales, la CNRT y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que tuvo a su cargo el pesaje de camiones. Los controles se realizaron en accesos provinciales y zonas limítrofes, considerados puntos estratégicos para la prevención del delito y el control del tránsito.

Durante el operativo se inspeccionaron vehículos particulares, transporte de cargas y de pasajeros, con el objetivo de detectar irregularidades, verificar documentación y prevenir situaciones de riesgo en rutas y caminos santafesinos.

Al respecto, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, destacó que “estos dispositivos fortalecen la seguridad vial, el control de la circulación y la presencia policial en puntos clave, con el objetivo de cuidar a quienes transitan por las rutas santafesinas”. Además, subrayó que “el trabajo articulado entre fuerzas demuestra una decisión firme del Estado de cuidar cada ruta, cada acceso y a las familias santafesinas”.

Controles por exceso de peso en camiones

En el marco del Programa Santa Fe Pesa, también se realizaron controles específicos para detectar excesos de peso en camiones, una infracción que afecta tanto a la seguridad vial como a la infraestructura de rutas y caminos. Como resultado, se identificaron ocho vehículos de carga que circulaban con sobrepeso, los cuales fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

Desde el Gobierno provincial recordaron que este tipo de fiscalizaciones se vienen realizando de manera sostenida desde el 5 de enero, con el objetivo de preservar la red vial y reducir los riesgos para todos los usuarios del sistema de transporte.