En el marco de la campaña invernal "Alimento que nutre, abriga", la Planta de Alimentos de la Universidad Nacional del Litoral formalizó convenios con comedores, merenderos y parroquias de la región. El Parque Tecnológico Litoral Centro sumó el aporte de 12 empresas de base tecnológica para financiar la producción de las raciones fortificadas.

Ciencia santafesina contra el hambre: la UNL y el Parque Tecnológico entregaron más de 6.000 raciones de alimentos a 11 instituciones

En la sede de la Planta de Alimentos Nutritivos de la UNL se realizó un acto con las instituciones beneficiarias del Programa Asociado Solidario que firmaron una acta acuerdo y recibieron las donaciones de la campaña solidaria “Alimento que nutre, abriga”, impulsada por la Secretaría de Extensión Universitaria junto con el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC).

Estuvieron presentes la rectora de la UNL, Laura Tarabella; la secretaria de Extensión Universitaria, Lucrecia Wilson; y el presidente del PTLC, Carlos Querini, además de representantes de empresas asociadas, autoridades universitarias y referentes de las organizaciones beneficiarias.

LEER MÁS: La UNL aportará 32.000 raciones de alimentos para fortalecer la asistencia a personas en situación de calle en Santa Fe

“La Planta cumple el año que viene 20 años y es un ejemplo de materialización de la producción de conocimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad”, expresó Tarabella durante el acto. “Todo lo que nuestros equipos de investigación generan y producen vuelve a la sociedad de esta manera y, en este caso, produciendo alimentos nutritivos que llegan a través de las organizaciones sociales y comunitarias con las que nos vinculamos a las personas que más lo necesitan”. Asimismo, manifestó que esta instancia refuerza esa confianza mutua que tiene la sociedad hacia la Universidad.

Por su parte, Carlos Querini desde el Parque Tecnológico Litoral Centro hizo referencia al compromiso social de la Universidad "no sólo forma excelentes profesionales, sino que desde muchos años tiene una diversidad de programas como éste que se comprometen con los distintos problemas de la sociedad. Por eso, desde el Parque y con las empresas que forman parte venimos participando de estas iniciativas e invitando a otras instituciones para que se sumen como asociados".

Fortalecer vínculos

La UNL viene realizando un trabajo sostenido con organizaciones sociales de la región mediante la producción y distribución de alimentos nutritivos a través del Programa de Asociado Solidario, una propuesta que permite que tanto personas, empresas e instituciones realicen una contribución voluntaria que se convierte en raciones de alimentos que llegan de manera mensual.

Actualmente son 11 las instituciones beneficiarias que estuvieron presentes para formalizar este vínculo: Cáritas de la Basílica Natividad de la Santísima Virgen de Esperanza; el Centro de Integración Libre y Solidario de la Argentina (CILSA); los comedores barriales de Gustavo Sequeira y Miguel Escalante; Heladera de María-Cáritas; la Asociación Civil La Poderosa; el Merendero Niños y Niñas Felices de San José del Rincón; el Merendero Una Esperanza para los Niños; la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde; el Programa Provincial de Enfermedades Respiratorias y Tuberculosis del Ministerio de Salud de Santa Fe; y la Asociación Civil Tazas Vacías. En este marco, se realizó además una entrega especial de mil raciones a la Escuela N.° 411 Victoriano Montes de la ciudad de Santa Fe.

Esta campaña especial de invierno entregó más de 6 mil raciones y contó con el compromiso del Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC) mediante la participación de 12 empresas: Acronex, Adinova, Alma, Arcann, Cipax, Clorar Ingeniería, Ingeap, Itera, Pmp Servicios, PPST Inc, Santa Fe Containers y Tacuar Lab.

Los Alimentos IUPI entregados son productos de alta densidad nutricional, bajo costo y fácil preparación, ideales para integrarse a las dietas habituales y mejorar las condiciones de salud de la población. Según su formulación, se encuentran fortificados con hierro, calcio y vitaminas A, C y D, además de proteínas lácteas y vegetales. Son aptos para todas las franjas etarias, no poseen sal agregada y están listos para ser consumidos solos o complementados con carnes y vegetales frescos.

Sumar voluntades

La UNL produce y destina los Alimentos IUPI bajo dos modalidades: a través de ventas institucionales reguladas o mediante donaciones a través del Programa Asociado Solidario garantizando siempre su finalidad social.

Actualmente, de manera sostenida se entregan 3.500 raciones mensuales y se convoca a empresas, organizaciones y particulares a sumarse al programa para seguir incrementando la cantidad de raciones e instituciones que asisten a personas en situación de vulnerabiidad. La propuesta permite además que las instituciones comunitarias promuevan la adhesión de sus propios colaboradores o contribuyentes para recibir ampliar automáticamente las raciones asignadas.

¿Cómo adherirse?

Cualquier persona, empresa o institución puede adherirse como Asociado Solidario y hacer efectiva una donación de alimentos de manera mensual mediante débito bancario, mercado pago, tarjetas de crédito o débito. Se realiza mediante un formulario online y actualmente cada ración tiene un costo de 600 pesos. Se incluye la posibilidad de elegir la institución destinataria de la donación o proponer una nueva organización receptora.

Para conocer más ingresar a www.unl.edu.ar/alimentosnutritivos