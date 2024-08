Otra vez, las picadas en la Costanera: los vecinos registraron casi 10 denuncias el fin de semana

Nación confirmó que no continuará las obras del tren Laguna Paiva-Santa Fe y envía los coches a Buenos Aires

LEER MÁS: Los vecinos de Bº 7 Jefes denuncian: "La costanera se convierte en un autódromo todos los fines de semana"

"Vamos a comenzar a realizar un seguimiento de dichas denuncias para llevar un control y luego poder exigir. A la municipalidad por lo general se la observa haciendo inspecciones, pero se retiran a la medianoche y allí comienzan a aparecer las motos y autos", explicó Castella y continuó agregando: "La metodología es siempre la misma: por la madrugada aparecen de golpe un grupo de motos o autos y empiezan acelerar por algún sector puntual de la Costanera. Creemos que antes analizan la zona y luego aparecen todos juntos; corren las picadas y desaparecen".

"Los ruidos fueron muy molestos, tanto viernes como sábado. Además se escuchó, algo que no venía pasando, mucho ruido desde la Costanera Este. Las picadas de vehículos y ruidos molestos, en mayor o menor medida, se escuchan todos los fines de semana, pero éste puntual se potenció todo. Interpreto que es producto que la temperatura subió e hizo más calor", finalizó el vecinalista.

LEER MÁS: Vecinos de Costanera Oeste, rehenes en sus casas los fines de semana: "Es un infierno"

Vecinos denuncian acumulación de basura en la zona del faro

Desde la vecinal 7 Jefes denunciaron semanas atrás la gran acumulación de residuos en la zona cercana al Faro de la Costanera Oeste santafesina. Si bien reconocieron que "hay operativos de limpieza municipal", los mismos "no alcanzan".

“Es un problema de vieja data la cantidad de desechos que se tiran a la Costanera” manifestó Lorenzo Castella y agregó: “Yo he visto jóvenes romper y tirar botellas. Recuerdo en los últimos días a un joven que iba caminando y rompiendo una botella de vidrio y tirándola hacia la costa donde había gente sentada; era como que si a nadie le importara“.

LEER MÁS: "Picadas" en la Costanera: un vecino de Bº 7 Jefes realizó 12 denuncias en una madrugada

Por otro lado, el vecino argumentó que "los operativos de limpieza municipal solo se ven durante el fin de semana en la avenida y el paseo de la Costanera pero en la parte de abajo, no”.

“Yo vi hace un tiempo unos chicos que me parece que eran de alguna ONG, voluntarios que andaban con bolsas y estuvieron haciendo una limpieza buena. Limpiaron todo, sacaron todo lo que había en el agua y lo que había en la costa pero después de eso no he visto“, recordó.