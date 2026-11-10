Paco Garibaldi: "León XIV nos convoca a la prudencia, el diálogo y a poner la economía al servicio de la gente" El senador provincial participó del histórico encuentro institucional del pontífice con las máximas autoridades del Estado argentino y representantes de la sociedad civil en Buenos Aires 10 de noviembre 2026 · 11:04hs

gentileza Paco Garibaldi presente en la visita del Papa a la Agentina

Paco Garibaldi estuvo presente en la primera presentación pública que el Papa León XIV realizó en Argentina, en un acontecimiento marcado por una profunda emoción colectiva tras tantos años sin la presencia de un Sumo Pontífice en el país. Tras presenciar el evento y ser parte de las masivas muestras de afecto popular, el legislador santafesino compartió sus valoraciones sobre el discurso y su fuerte arraigo en la realidad nacional: “Fue muy emocionante poder escuchar, ver y compartir de cerca un momento histórico, con un Papa que vuelve a visitar la Argentina después de tantos años. Además de la enorme emoción que generó su presencia, nos dejó un discurso cargado de conceptos muy sólidos y situado enteramente en nuestra realidad, que se evidencia principalmente en las referencias mencionadas por él sobre las universidades, las personas con discapacidad, los jubilados y los jóvenes, por citar algunos ejemplos”.

Garibaldi remarcó que el mensaje papal transmitió con claridad los ejes de la doctrina social de la Iglesia, abordando temas centrales para el momento que atraviesa el país. “Habló de la necesidad de ser prudentes en el ejercicio del poder para quienes tenemos funciones públicas, de impulsar una economía que sirva para la gente y no al revés, de la importancia fundamental de la familia y de la necesidad imperiosa de bancar, respetar y tolerar las diferencias, abrazando a quienes piensan distinto”.

Sin duda, uno de los momentos más ovacionados por la multitud presente fue cuando León XIV hizo referencia a la figura del papa Francisco. “Estoy convencido que mientras más pasa el tiempo, más vamos a aprender los argentinos a valorar la inmensa dimensión de su figura”, señaló Garibaldi, afirmando finalmente que los conceptos compartidos a lo largo de la exposición papal constituyen una hoja de ruta indispensable para reflexionar y trabajar por una sociedad más justa, integrada y con diálogo constructivo en Santa Fe y en toda la Argentina.