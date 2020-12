Padres piden que la educación sea esencial y que las colaciones sean en diciembre

• LEER MÁS: El regreso a las aulas en un limbo: ¿qué pasará con la presencialidad que plantea el gobierno?

"Días atrás, de forma sorpresiva, se autorizó a los establecimientos educativos a retomar la presencialidad en grupos muy reducidos para las dos primeras semanas de diciembre, algo que debía comenzar este lunes, dejando librado a criterio de los directivos la evaluación de sus condiciones de sanidad para poder concretarlo o no, con lineamientos poco claros y muy poca previsibilidad. Si bien celebramos las últimas declaraciones de la ministra en que valora la revinculación de los niños y adolescentes con su entorno escolar, lamentamos no nos haya querido escuchar antes, porque su cambio de postura es a destiempo y no se sostiene con las demás acciones que debe llevar el ministerio para que se pueda concretar en todos los establecimientos", manifestaron a través de un comunicado.

padres organizados ministerio 3.jpg El grupo Padres Organizados se manifestaron frente al ministerio de Educación UNO Santa Fe

Por otro lado lo que reclaman es que "los actos de colación, que la provincia ya dijo que serán recién en marzo del 2021, puedan realizarse como siempre, antes de terminar el año. Si se habilitaron nuevas actividades, como por ejemplo espectáculos públicos, que bien podrían compartir protocolo, ¿por qué la fiesta de los chicos no?".

Por último su preocupación también pasa por la vuelta a clases el 2021, de manera presencial pero con un plan integral para poder desarrollar las actividades de la mejor manera y con todos los protocolos.