Para el titular de ATE "es un error" plantear el descuento a los trabajadores en este momento

"También tiene que llamarle la atención al gobierno el alto grado de participación en los paros, a pesar del anuncio a través de un comunicado del descuento. Yo creo que este tema será uno de los puntos de negociación ya que se trata de una decisión que no está relacionada con el malestar, sino con la situación difícil que la gente esta viviendo", afirmó el sindicalista.

Por otro lado admitió Hoffmann: "Es cierto que es fundamental la obra pública y otras políticas pero el Estado tiene que entender que el mayor capital es el humano, el de los trabajadores y hay que revalorizarlo. Hemos quedado muy atrás con relación a la inflación y nos duele porque nosotros aceptamos una política salarial con el espíritu de sostener el valor del salario y unos cuatro o cinco meses después nos encontramos con esta situación cuando vamos a llegar a un desfase insostenible, lo que nos golpea la cara todos los días".

En referencia a los descuentos por los días de paro Hoffmann resaltó: "Es una situación desafortunada y un error haberlo planteado en el marco de la situación en que nos encontramos. Yo creo que es muy duro, también para nosotros llevar adelante tantos días de paro y también le pedimos disculpas a la comunidad, pero esto se debe a que hay una situación objetivamente complicada. Si llegamos a un acuerdo salarial con el espíritu de mantener el valor del salario y nos vamos a encontrar con que estamos perdiendo un 15 o 16, 18 por ciento del poder adquisitivo, no hay que ser un gran analista para saber cómo esto está doliendo".

"Lo primero que vamos a plantear es el adelantamiento del tramo de septiembre y los días de descuento van a estar englobados en el marco general del acuerdo. Yo no puedo asegurar de ninguna manera que los descuentos no se van ha hacer, pero sí tengo la seguridad de que se va a plantear y tengo expectativas en que a través de la negociación no se van a llevar adelante", afirmó.

Al ser consultado sobre posibles números a llevar para plantear en los nuevos encuentros paritarios, el titular del gremio de ATE remarcó: "Yo ni nadie está en condiciones de tener proyecciones precisas y exactas porque seguramente va a haber tramos y demás. Lo que aspiramos es a tener una fuerte recomposición en el comienzo dado el deterioro que hemos tenido y a fin de año como mínimo equiparar a la inflación. ¿Cuánto va a ser?, no lo sabemos, pero es el espíritu con el que nos vamos a sentar a negociar.