Para los empresarios, llevar el boleto a $99 solo sirve para seguir funcionado "precariamente"

En el cónclave se acordó llevar el boleto a $99. En Córdoba, la nueva tarifa comenzó a regir desde este lunes y en Rosario desde el sábado; en ambas ciudades las subas son por decreto y automáticas. En cambio, Santa Fe posee un órgano de control que analiza la solicitud del ejecutivo y que, a partir de un análisis vinculado al funcionamiento del sistema, autoriza los aumentos.

Lo cierto es que si la ciudad de Santa Fe acompaña la actualización que ya definieron las otras dos ciudades, como ocurrió en la última ocasión, la suba sería del 16,47% por ciento y sería el primero del 2023.

Gerardo Ingaramo, presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros sostuvo que un boleto a $99 alcanza solamente para "funcionar precariamente, como venimos haciéndolo".

"El Municipio, en conjunto con las ciudades de Córdoba y Rosario, están actualizando cada cuatro meses, pero muy por debajo de la inflación. La inflación desde agosto fue del 26 por ciento y lo que ajustó Córdoba y Rosario es un 16,5 por ciento. Creemos que Santa Fe va por el mismo camino, pero hasta ahora no tenemos la resolución. Así que yo no puedo estar afirmando de que el boleto aumentaría".

Y reiteró: "Estamos muy por debajo de la inflación y siempre apuntando a tratar de solamente sostener un servicio precios.

Dijo que las "tarifas son las más bajas de Sudamérica y del mundo. Una tarifa que en Buenos Aires vale USD 0,30. Nuestras unidades se adquirían a dólar oficial, hoy eso no es así. Por lo que un colectivo que valía 25 millones de pesos, hoy vale 50 millones. Repuestos no se consiguen a dólar oficial, no hay repuestos. Entonces, se hacen malabares para funcionar, para que medianeramente haya un servicio".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", precisó que en la provincia de Santa Fe los coches pueden funcionar hasta 15 años. Dijo que "está perfecto alcanzar un servicio acorde y con una antigüedad (de los coches) promedio; ahora, tiene que haber una tarifa de 145 pesos. Nadie quiere ponerle el cascabel el gato".

Y apuntó: "Si nosotros tenemos una tarifa mejor, por supuesto que vamos a invertir. En la medida que todos miremos para otro lado, donde a Buenos Aires le dan más subsidios y nosotros seguimos peleando mes a mes para ver qué nos dan, los transporte van a ser deficitarios”.

Recordó que en "la paritaria que firmamos en octubre necesitábamos recibir 10 mil millones, para todo el país. Hoy no los tenemos y hay conflictos en distintas ciudades del país. Los problemas existen, son ciertos. La provincia ha adelantado fondos pero estamos siempre en una rueda en la que siempre falta algo".

"Estamos viendo de qué forma entre tarifas y subsidios hacemos una mejora, con inversiones propias, de algunos bancos; apostando a la ciudad, pero esto requiere de todos los actores", enfatizó.