En ese sentido, la profesional recordó que el protector solar se puede utilizar a partir de los seis meses de edad en niños. “Se coloca 30 minutos antes de sacar al chico al sol. El factor de protector que se recomienda es de 45 o 50” señaló. Aún con protector solar, la exposición tiene que ser antes de las 10 horas o después de las 16.

Además de protector, se recomienda que usen gorro y en lo posible remera térmica. Para exposiciones al sol prolongadas, como en una playa, es positivo que los menores utilicen lentes UV, en caso de disponer.

Repelente para hacerle frente al dengue

Con la epidemia de dengue, es clave el uso de repelente. Al respecto, Ortellao recordó que puede aplicarse junto al protector solar, de la siguiente manera: “Primero el protector, se espera media hora y después el repelente”.

El producto se puede utilizar a partir de los dos meses de edad y tiene que contener DEET (N-Dietil-meta-toluamida) en una cantidad menor al 30% o bien icaridina. Lo que no sirve, destacó, es la citronela: “Es atóxica, pero al mosquito no le hace ni cosquillas y al chico lo pica igual. Lo mismo ocurre con los brazaletes de citronela, o botones que se colocan en el coche”.

Para los repelentes, la recomendación es aplicar siempre en crema para evitar aspiraciones involuntarias en el caso de los aerosoles. Para los de mayor protección, que no vienen en cremas, lo ideal es no rociar al chico directamente, sino ponerse en la mano y pasarle al niño. Al mismo tiempo, no aplicar en las manos del bebé si se chupa los dedos, al igual que alrededor de los ojos, nariz, boca o en zonas con lastimaduras.

A diferencia de la citronela, sí se pueden usar otros químicos como los líquidos o las pastillas que se colocan en la habitación, siempre que sea a un metro y medio de donde esté la cuna o la cama del niño. Tules, protectores para las cunas, para los coches, están totalmente recomendados, siempre como complemento del repelente.

Síntomas de dengue en niños:

• Fiebre prolongada, por más de cuatro días

• Dolor muscular

• Dolor de huesos

• Dolor de articulaciones

• Dolor de cabeza.

Habitualmente, esto aparece sin otros síntomas acompañantes y comunes de la gripe como moco, tos o catarro.

Cuidados en las piscinas y piletas

Respecto a los cuidados en las piletas, la profesional destacó la importancia del cuidado directo permanente de parte de un adulto, que debe estar en el lugar observando. Lo recomendable es que la distancia no sea mayor a un brazo, principalmente si se está cuidando a un niño pequeño. En caso de menores un poco más grandes, no deja de ser clave la presencia del adulto, para casos de golpes o "patinadas".

Para los adultos que se encarguen del cuidado, Ortellao destacó que es deseable que sepan nadar, así como tener conocimientos básicos de primeros auxilios. En ese sentido, la representante señaló que en Santa Fe se realizan periódicamente cursos sin cargo para aprender las maniobras necesarias, en ocasiones dictados por el Colegio de Médicos de Santa Fe.

Respecto a las medidas de seguridad de las piscinas, indicó:

• Deben tener los cercos correspondientes, de al menos 1,3 metros de alto y una mínima separación de los barrotes de 10 cm.

• El acceso debe ser a través de una única puerta, cuyo picaporte este a cierta altura, para que no sea accesible para los niños.

• Bocas de succión deben estar cubiertas con rejas pequeñas para que no sea aspirada ninguna extremidad del menor que le impida salir a la superficie a tomar aire.

A su vez, para los piletines o piletas desarmables, recomendó que queden vacías cuando el niño deja de jugar, para evitar ahogamientos durante un despiste: "Los chicos con muy poca agua en la pileta se pueden ahogar. El chico mete la cabeza y después no sabe que la tiene que sacar para respirar. No puedo dejar el piletín con agua porque el niño apenas pueda, gateando o caminando lo primero que va a querer hacer es meterse en el agua porque a los chicos les encanta".

A partir de los cuatro años, los niños ya poseen la capacidad de aprender a nadar, destacó Ortellano: "Es algo en lo cual tenemos que invertir. Que el nene pueda ir a natación, que vaya a un lugar que sea serio y donde les enseñen a nadar. Es una inversión que uno hace para toda la vida".

Cabe destacar que la Municipalidad de Santa Fe lleva adelante colonias de vacaciones en siete puntos de la ciudad, donde ya asisten 2.500 niños santafesinos y trabajan más de 100 profesores. Las actividades se desarrollan en:

• Amsapp: Misiones 4752

• Estacioneros: Avenida Blas Parera 8571

• Uthgra: Padre Genesio al 5000

• Amsafé: Las Macluras y Los Guayacanes, Colastiné Norte

• Stia: Los Cardenales y Las Gravileas, Colastiné Norte

• Polideportivo Alto Verde: Eduardo González Paz y Nenucha Zabala

• Piedras Blancas: Costanera Este.

"Todo lo que sean inflables, los bracitos, son juguetes. No son medidas de seguridad", remarcó la profesional. Para los niños que no sepan nadar, la seguridad adecuada es colocarles un chaleco salvavidas, que cumpla con las normas de seguridad: que pase por debajo de las piernas y que se ate, así como permita que su cabeza quede afuera del agua.

Golpes de calor: cómo prevenirlos e identificarlos

Ante los golpes de calor, comunes en esta época del año, es recomendable para su prevención hidratar a los menores con agua frecuentemente, ofrecérsela siempre, sin esperar a tener sed. "Es agua, no otra bebida energética ni bebidas para deportistas, agua", remarcó la profesional.

Para el caso de bebés que tomen pecho, la indicación es también ofrecérselo con más frecuencia. Para menores de seis meses, solo es necesario tomar pecho. A partir de esa edad, sí es recomendable sumar agua.

Otra de las medidas importantes a tener en cuenta es no realizar actividades bajo el sol a partir de las 10 y hasta las 18 en el caso de deportes.

Los síntomas del golpe de calor son:

• Vómitos.

• Dolor de cabeza.

• Cansancio.

En caso de que el niño presente esta sintomatología y haya estado expuesto al sol en horas no permitidas, es probable que esté pasando por un golpe de calor. Para esta situación, es recomendable acercarse a un efector de salud para realizar una consulta.

Las vacaciones: el momento ideal para la vacunación

En el contexto de una baja en la tasa de vacunación a nivel nacional, una tendencia que viene desde la pandemia, Ortellao recordó la importancia de estar al día con el calendario. Este momento, en el que los niños no van a clases, es una buena oportunidad para ponerse al día, en caso de retrasos. Para ello, basta con acercarse al centro de salud más cercano.

